Також близько 14:45 повітряна тривога залунала в Одесі та області, а також – у Кривому Розі. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

Зауважте Хай летять, ми їх чекаємо, – речник оперативного штабу Одеської ОВА про ворожі літаки

Перебувати там необхідно, доки не надійде сигнал про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

У Лубнах, Миргороді, Кременчуку на Полтавщині – загроза ракетного удару. В Одесі та області, Кривому Розі – повітряна тривога,

– мовиться у повідомленні.

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