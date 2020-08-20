В Одеській області поліцейські встановлюють обставини загадкової смерті 13-річної дівчинки. Вона гралася з іншими дітьми у дворі, коли їй раптово стало зле.

Дівчинка жила в Білгород-Дністровському районі Одеської області, а трагедія трапилася 19 серпня, повідомляє поліція Одеської області.

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Дівчинка гралася біля свого будинку. Коли їй стало зле, сусіди викликали швидку допомогу й повідомили батькам дитини про те, що трапилося.

Дитину госпіталізували, але лікарі не змогли їй нічим допомогти. Дівчинка померла в лікарні. Її тіло направили на судово-медичну експертизу, а причини смерті наразі невідомі.

Наразі цією справою займаються працівники поліції. Вони відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з позначкою "раптова смерть". Якщо з'ясується, що в смерті дитини хтось має особисту відповідальність, йому загрожує до 15 років за ґратами.

Білгород-Дністровський район Одеської області: карта