Близько 06:21 на Одещині була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку, передає 24 Канал.

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Вибухи на Одещині

О 06:32 стало відомо про рух швидкісної цілі з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Пізніше військові уточнили, що ворожий снаряд прямує у напрямку Овідіополя.

За кілька хвилин в області чули вибухи. Монітори зазначили, що вибухи пролунали в межах Білгород-Дністровського району Одещини. Противником було застосовано одну авіаційну крилату ракету.

Нагадаємо, що окупанти вночі масовано атакували Одесу дронами. У місті сталося понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Полум'я охопило житлові будинки. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники.