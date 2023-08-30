Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного учасника терористичної організації "ЛНР". Зловмисником виявився місцевий житель.

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Був командиром підрозділу "Призрака"

Правоохоронці затримали прихильника кремлівського режиму. Ще у 2014 році він брав участь у провокаціях в Одесі на боці Росії.

Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до окупованої Луганщини та став командиром розвідувального підрозділу підконтрольного Росії угруповання "Призрак", яке потім підпорядкували командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.

З того часу затриманий воював проти українських військових під псевдонімом "Санта". Зокрема, він брав участь у бойових діях в районі Бахмутської траси.

Згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної "ЛНР".

Слідчі повідомили йому про підозру в участі у терористичній організації. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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