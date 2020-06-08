В Одесі у ДТП, що трапилась 8 червня, постраждали четверо дітей. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході, коли на них наїхав ВАЗ.

Одну дитину госпіталізували

ДТП сталась на перетині Адміральського проспекту та Суднобудівної вулиці. Дитину 2008 року народження госпіталізували з рваними ранами ніг. Інші діти отримали незначні травми. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції в Одесі у фейсбуці.

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Водій, який не зупинився на "зебрі", не мав ані водійського посвідчення, ані документів на автомобіль. Наразі поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.



Водій поводив себе агресивно

За інформацією громадського активіста Дем'яна Ганула, що прибув на місце аварії, чоловік, який був за кермом ВАЗ-2101, поводив себе агресивно. Водій з групою підтримки, начебто, погрожував батькам дітей та поліцейським, а також заважав евакуації авто.

Дивіться на карті, де сталась ДТП: