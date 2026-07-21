В Одесі прогриміла серія вибухів: Росія вдарила по місту ракетами

З самого ранку 21 липня триває ворожий терор. Під прицілом опинилася Одеса – росіяни запустили ракети.

У місті прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку?

Передусім варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом стало відомо про запуск ракети в напрямку Одеси/Чорноморська. Гучно в Одесі було вже об 11:28 – прогриміли щонайменше 2 вибухи.

Відбій для всіх районів, окрім Одеського, дали близько 11:46.

На момент публікації інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Вочевидь, місцева влада повідомить про це пізніше.

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Нагадаємо, напередодні, 20 липня, російські війська атакували цивільне підприємство на Одещині. Внаслідок удару загорілася техніка й була пошкоджена газова магістраль. На жаль, загинули троє людей, серед них чоловіки віком 38 і 43 роки. Особу третього загиблого встановлюють. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Перед цим сталася ще одна атака. Через влучання ворожої ракети по території парку розваг пошкоджені рибацькі будинки та 6 легкових автомобілів. За попередніми даними, загинув 16-річний юнак, ще 12 людей постраждали.