Одеситка переправляла українок для експлуатації в борделі Кіпру
30-річна мешканка Одеси протягом двох місяців вербувала і відправляла жінок до Кіпру. Її затримали в аеропорту під час чергової "операції".
В одеситки вилучили паспорт потерпілої, проїзні документи, мобільний телефон, гроші та інші речові докази злочинної діяльності, повідомляє поліція Одеської області.
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Протягом 2 місяців зловмисниця вербувала і відправляла за кордон для сексуальної експлуатації в борделях Кіпру молодих жінок. Вона шукала дівчат, які перебували у важкому матеріальному становищі. Жінкам обіцяли від 1,5 до 3 тисяч доларів, половину з яких вони мали віддавати власникам борделю.
Зловмисниця оплачувала витрати на закордонні паспорти та переліт, за умовою відшкодування з першої "зарплати".
Затриманій повідомили про підозру за статтю "торгівля людьми". Тепер жінці загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
Затримання одеситки – дивіться відео:
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