Поліцейські тричі підсилали повіям клієнта, але нікого не затримали: фото

Поліція викрила на початку грудня готель "Літо" у Бахмуті, де працювали повії. Правоохоронці навідались туди з обшуком, опублікували фото працівниць та розповіли про розцінки. Але станом на 18 грудня у цій справі немає жодного підозрюваного.

За бахмутським готелем "Літо" правоохоронці спостерігали з червня. До облави для спеціального слідчого експерименту туди тричі навідувався чоловік, який співпрацює з поліцією, і користувався послугами повій. Хто оплачував цей експеримент – невідомо, повідомляє "Вільне Радіо".

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Прибутки від роботи повій отримували власники закладу та місцева 48-річна таксистка. Остання розповідала гостям готелю та клієнтам таксі про можливість отримати "особливі" послуги. Коли чоловіки погоджувались на це, замовляли в адміністратора готелю послуги жінок, яких до номера привозила та ж таксистка.

Загалом клієнтам пропонували послуги 7 різних жінок віком від 19 до 30 років. Година розваг з нічними метеликами коштувала 600-700 гривень. При цьому клієнти мали заплатити за номер готелю та послуги таксі.



Повії з бахмутського готелю / Фото пресслужби поліції Донеччини

Поліцейські провели обшуки в готелі та вдома у фігурантів справи. Вилучили 51 тисячу 750 гривень, 3 тисячі 400 доларів, записи зі списками та номерами телефонів повій, а також мобільні телефони.

Організаторам борделю інкримінують сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Але для просування справи мають бути оголошені підозри. За останні 2 тижні цього не сталося.



Обшуки у фігурантів справи



Вилучені після обшуків гроші / Фото пресслужби прокуратури Донеччини