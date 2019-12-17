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      Комунальники і будівельники влаштували бійку зі стріляниною через брудні колеса

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      Конфлікт на будівництві у Чабанах завершився бійкою зі стріляниною / фото: Нацполіція

      У Чабанах, що у Київській області, між працівниками комунальної у будівельної компанії виник конфлікт, який завершився бійкою зі стріляниною. Гостроти ситуації додала причина конфлікту – все через брудні колеса автомобіля.

      Щоб вантажні автомобілі не забруднювали асфальтне покриття, місцеві комунальники прийняли рішення не випускати їх на дорогу, доки вони не змиють бруд з коліс, повідомляє поліція Київської області.

      До слова: У Львові чоловік пограбував крамницю з допомогою пістолета та усмішки

      Про своє рішення комунальники заздалегідь попередили керівництво будівельників. Щоб режим не порушувався, працівники комунального підприємтсва навіть перекрили своїм авто виїзд для вантажівки, що виїздила з будівельного майданчика з брудними колесами.

      Така нахабність неабияк збурила водія-будівельника, зав'язалася сварка. Коли стало зрозуміло, що крик не допоможе, будівельник повернувся в авто, взяв травматичний пістолет і пішов вирішувати конфлікт вже за "спокійною розмовою".

      У цей же час їхню "милу бесіду" перервали колеги комунальника, які саме під'їхали на допомогу. Вони накинулися на будівельника з кулаками, а той почав відстрілюватися.

      У підсумку мирна розмова так і не вдалася, а усі четверо потрапили до лікарні. Комунальник і вантажник з забійними травмами, а колеги комунальника – з травматичними пораненнями ноги і живота.

      Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінальної справи через хуліганські дії та умисне нанесення тілесних ушкоджень.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Стрілянина Будівництво Курйозні новини
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