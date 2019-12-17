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      Коммунальщики и строители устроили драку со стрельбой из-за грязных колес

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      Конфликт на стройке в Чабанах завершился дракой со стрельбой / фото: Нацполиция

      В Чабанах, в Киевской области, между работниками коммунальной и строительной компании возник конфликт, который завершился дракой со стрельбой. Остроты ситуации добавила причина конфликта - все из-за грязных колес автомобиля.

      Чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать их на дорогу, пока они не смоют грязь с колес, сообщает полиция Киевской области.

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      О своем решении коммунальщики заранее предупредили руководство строителей. Чтобы режим не нарушался, работники коммунального предприятия даже перекрыли своим автомобилем выезд для грузовика, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами.

      Такая наглость изрядно возмутила водителя-строителя, завязалась ссора. Когда стало понятно, что крик не поможет, строитель вернулся в авто, взял травматический пистолет и пошел решать конфликт уже за "спокойным разговором".

      В это же время их "милую беседу" прервали коллеги коммунальщика, которые как раз подъехали на помощь. Они набросились на строителя с кулаками, а тот начал отстреливаться.

      В итоге мирный разговор так и не удался, а все четверо попали в больницу. Коммунальщик и грузчик с забойными травмами, а коллеги коммунальщика – с травматическими ранениями ноги и живота.

      Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного дела из-за хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Курьезные новости Строительство Стрельба
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