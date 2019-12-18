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      Полицейские трижды подсылали проституткам клиента, но никого не задержали: фото

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      Полиция разоблачила отель с проститутками в Бахмуте, но в деле нет подозреваемых / Коллаж 24 канала

      Полиция разоблачила в начале декабря отель "Лето" в Бахмуте, где работали проститутки. Правоохранители наведались туда с обыском, опубликовали фото работниц и рассказали о расценках. Но по состоянию на 18 декабря в этом деле нет ни одного подозреваемого.

      За Бахмутским отелем "Лето" правоохранители наблюдали с июня. До облавы для специального следственного эксперимента туда трижды наведывался человек, который сотрудничает с полицией, и пользовался услугами проституток. Кто оплачивал этот эксперимент – неизвестно, сообщает "Свободное Радио".

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      Доходы от работы проституток получали владельцы заведения и местная 48-летняя таксистка. Последняя рассказывала гостям отеля и клиентам такси о возможности получить "особые" услуги. Когда мужчины соглашались на это, заказывали у администратора отеля услуги женщин, которых в номер привозила та же таксистка.

      В общем клиентам предлагали услуги 7 разных женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Час развлечений с ночными бабочками стоил 600-700 гривен. При этом клиенты должны были заплатить за номер отеля и услуги такси.

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      Проститутки с Бахмутской гостиницы / Фото пресс-службы полиции Донетчины

      Полицейские провели обыски в отеле и дома у фигурантов дела. Изъяли 51 тысячу 750 гривен, 3 тысячи 400 долларов, записи со списками и номерами телефонов проституток, а также мобильные телефоны.

      Организаторам борделя инкриминируют сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Но для продвижения дела должны быть объявлены подозрения. За последние 2 недели этого не произошло.

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      Обыски у фигурантов дела
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      Полученные после обысков деньги / Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Криминальные новости Расследования Торговля людьми Полиция Новости Донецка
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