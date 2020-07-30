Свавілля на Одещині: бійця АТО побили правоохоронці, підозрюваних відсторонили від служби
На Одещині правоохоронцям закидають побиття учасника АТО. Над чоловіком знущались у райвідділку. У поліції розпочали кримінальне провадження.
Чоловік потрапив до лікарні з травмами
Близько сотні людей пікетували Одеське обласне управління Нацполіції через поліцейське свавілля. Про це інформують у сюжеті ТСН.Ранок.
Мітингувальники стверджували, що у Болградському райвідділі жорстоко побили 29-річного учасника АТО Тараса Чернявського. Чоловік потрапив до лікарні з численними травмами. На думку потерпілого, причиною нападу стало те, що він воював на Сході.
Сказали, мовляв, навчимо тебе поважати бессарабську землю. Бички намагалися мені в рот засипати, землю. Мене закували в наручники і вели до відділку: били тілом об решітку, коли вели, почали там бити по голові,
– розповів Тарас Чернявський.
Поліція розпочала кримінальне провадження
За фактом побиття обласна поліція порушила кримінальне провадження. Двох поліцейських, які фігурують у справі, відсторонили від служби.
Працівники, які скоюють злочини, не будуть працювати. У ситуації треба розібратись і, за законом, притягнути до відповідальності,
– сказав заступник начальника ГУ НП в Одеській області Сергій Махотін.
Що раніше казали у поліції Болграда
- У поліції стверджували, що чоловік – місцевий житель, він звертався до правоохоронців, аби розшукати дружину та двох дітей.
- Родину знайшли: вона була у реабілітаційному центрі для жертв насилля.
- Після цього чоловік приходив у райвідділ з'ясовувати стосунки.
- Під час чергової сварки з правоохоронцями на потерпілого одягнули наручники, проте побиття, кажуть у поліції, не було.