На Одещині правоохоронцям закидають побиття учасника АТО. Над чоловіком знущались у райвідділку. У поліції розпочали кримінальне провадження.

Чоловік потрапив до лікарні з травмами

Близько сотні людей пікетували Одеське обласне управління Нацполіції через поліцейське свавілля. Про це інформують у сюжеті ТСН.Ранок.

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Мітингувальники стверджували, що у Болградському райвідділі жорстоко побили 29-річного учасника АТО Тараса Чернявського. Чоловік потрапив до лікарні з численними травмами. На думку потерпілого, причиною нападу стало те, що він воював на Сході.

Сказали, мовляв, навчимо тебе поважати бессарабську землю. Бички намагалися мені в рот засипати, землю. Мене закували в наручники і вели до відділку: били тілом об решітку, коли вели, почали там бити по голові,

– розповів Тарас Чернявський.

Поліція розпочала кримінальне провадження

За фактом побиття обласна поліція порушила кримінальне провадження. Двох поліцейських, які фігурують у справі, відсторонили від служби.

Працівники, які скоюють злочини, не будуть працювати. У ситуації треба розібратись і, за законом, притягнути до відповідальності,

– сказав заступник начальника ГУ НП в Одеській області Сергій Махотін.

Що раніше казали у поліції Болграда