Росіяни атакували Одещину ракетами. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки удару.

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Новий злочин проти цивільних

За словами посадовця, в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет виникла сильна пожежа. Противник знову цілився по цивільній інфраструктурі.

Крім того, станом на 17:40 відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці.

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 17 травня, окупанти здійснили кілька атак на Одесу. Спершу вони використали проти міста балістику, а потім почали запускати ракети з тактичної авіації. На Одещині і в самому обласному центрі лунала серія вибухів.