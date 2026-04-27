Одесу масовано атакують БпЛА: є влучання у житловий будинок

Ударні дрони ворога атакували Одеську область вночі 27 квітня. Серія вибухів прогриміла в Одесі.

Про загрозу та перші наслідки проінформували в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси 27 квітня та його наслідки?

Після 00:45 27 квітня в Одеському районі тривала повітряна тривога. За повідомленнями Повітряних сил, російська армія скерувала у бік Одеси свої ударні безпілотники.

Згодом у міській військовій адміністрації наголосили, що Одеса потрапила під масовану повітряну атаку ворога. У місті прогриміла серія вибухів.

У мережі місцеві спільноти писали про влучання у житловий будинок, і МВА попередньо підтвердила цю інформацію. В ОВА ж додали, що пошкоджено не тільки житловий будинок, а й будівлю готелю та приватні автомобілі.

У межах міста попадали уламки БпЛА, виникли локальні пожежі. На жаль, є інформація про постраждалих.

Монітори зауважили, що цієї ночі для ударів по Одесі вороги застосували понад 50 БпЛА.