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      Одесу затопило після шаленої зливи: потік води зніс десяток авто

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      Злива в Одесі
      Злива в Одесі / Dumskaya.net

      Сильна злива в Одесі 3 липня затопила вулиці міста. На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

      Традиційно затоплені одеські вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська, "Привоз" і Аркадія, Пересип – там аж позривало люки. Негода також повалила у місті дерева. А ще під Одесою бачили смерч.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Дивіться відео смерчу під Одесою:

      На багатьох вулицях висота води дістає до бамперів автомобілів. А пішоходи змушені переходити потоки води вбрід по коліна у воді. Через негоду Одесу скували затори.

      Синоптики прогнозують ще більше погіршення погоди в Одесі – литимуть дощі з градом. Швидкість вітру зросте до 15-20 метрів на секунду з поривами до 25 метрів.

      Надзвичайники застерегли, що негода можуть призвести до порушень електропостачання, роботи комунального господарства, будівельної галузі, порушень і зупинки руху авто.

      Дивіться фото з затопленої зливою Одеси:

       

      Дивіться відео з затопленої Одеси:

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Негода в Україні Надзвичайні ситуації Транспорт
      Джерело: 24 канал
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