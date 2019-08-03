Одесу затопило після шаленої зливи: потік води зніс десяток авто

Сильна злива в Одесі 3 липня затопила вулиці міста. На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

Традиційно затоплені одеські вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська, "Привоз" і Аркадія, Пересип – там аж позривало люки. Негода також повалила у місті дерева. А ще під Одесою бачили смерч.

Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

Дивіться відео смерчу під Одесою:

На багатьох вулицях висота води дістає до бамперів автомобілів. А пішоходи змушені переходити потоки води вбрід по коліна у воді. Через негоду Одесу скували затори.

Синоптики прогнозують ще більше погіршення погоди в Одесі – литимуть дощі з градом. Швидкість вітру зросте до 15-20 метрів на секунду з поривами до 25 метрів.

Надзвичайники застерегли, що негода можуть призвести до порушень електропостачання, роботи комунального господарства, будівельної галузі, порушень і зупинки руху авто.

Дивіться фото з затопленої зливою Одеси:

Дивіться відео з затопленої Одеси: