Один з ватажків "самооборони Криму", а нині так званий "депутат республіки Крим" Армен Мартоян, який називає себе "Самвелом Мардояном" невдовзі планує летіти у Вірменію. Там бойовик, який є вірменином за національністю, планує брати участь у бойових діях.

Про плани летіти у Вірменію сам "Самвел Мардоян" заявив у своєму фейсбуці, коментуючи заклики вірмен, розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

До слова Війна у Нагірному Карабасі: Росія пропонує зробити анексований Крим майданчиком для переговорів

Самвел Мардоян, дорогий, батьківщина чекає вас. Ви – хороший полковник і брали участь у війні в Арцаху (самопроголошена "Нагірно-Карабаська республіка"), батьківщина потребує такого полководця, як ви. Приїжджайте,

– написала користувачка Сузанна Асатрян.

Армен Мартоян у відповідь коротко написав: "скололо вылетаем". Найімовірніше, це звичайний одрук, а на увазі він мав, що "скоро вилітаємо".



Самвел Мардоян пообіцяв відвідати Вірменію / Скриншот Рефата Чубарова

Хто такий Армен Мартоян

Це російський військовий і політик вірменського походження, більше відомий саме під іменем "Самвел Мардоян". Нині він є незаконним "депутатом республіки Крим" від партії Володимира Путіна.

Під час анексії Криму Мартоян був командиром 4 роти "самооборони Криму". Брав участь у захопленні аеропорту Сімферополя, а також у численних викраденнях і катуваннях проукраїнських активістів.

Зокрема в 2014 році в Криму він публічно побив народного депутата України Олексія Гончаренка й бізнесмена Геннадія Балашова. Також саме "Самвела" звинувачують у вбивстві Героя України Решата Аметова, якого знайшли закатованим біля Білогірська в Криму.



Армен Мартоян / Фото центру "Миротворець"