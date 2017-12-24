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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Одна історія. З чого почалась Велика французька революція

Одна історія 18:13, 24 грудня 413 Читать новость на русском

Сучасна Франція переживає період П'ятої республіки. Девіз країни – "Свобода, рівність, братерство". А от зародження демократії і створення Першої республіки під цим гаслом почалося з Великої французької революції.

У кінці 90-х років 18 століття Франція страждала від економічної кризи. Виробництво впало через появу дешевих англійських товарів, почалося безробіття. Стихійні лиха нищили врожаї, як наслідок – голод. Державна скарбниця порожніла, а податки платив лише третій, найнижчий, стан суспільства. Духовенство і дворянство було звільнене від виплат.

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Для врегулювання кризи уряд скликав Генеральні штати – орган, де були представники усіх трьох станів. Серед городян на фоні американської революції та епохи Просвітництва лунали ідеї рівності перед законом і доступу до посад. Багато хто вважав, що вищою владою в країні повинна володіти нація, а не король, що абсолютну монархію слід замінити обмеженою, а традиційне право – Конституцією. Популярною стала брошура Еммануеля-Жозефа Сійеса "Що таке третій стан?" про роль цього прошарку населення в політичному житті.

Велика французька революція

Але, всупереч сподіванням, на зборах обговорювали лише фінансові питання. Невдоволений третій стан потроху почали підтримувати представники перших двох станів. Так було створено Національні збори, які позиціонували себе як представників від французької нації. Король спробував завадити діяльності Зборів, але це закінчилося військовим протистоянням між монархом і представниками народу.

Що поклало початок Великій французькій революції і, як наслідок, прискорило наближення військового конфлікту з монархічною Європою – дивіться у програмі.

Теги: Історія Одна історія Франція
Джерело: 24 Канал
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