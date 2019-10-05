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      Одна з найкривавіших ДТП в історії Румунії, багато жертв: деталі, фото, відео

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      В аварії у Румунії загинули 10 людей
      В аварії у Румунії загинули 10 людей / ISU Ialomita

      Приблизно 5 ранку 5 жовтня біля селища Балачу на сході Румунії вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Водії обох авто загинули, а разом з ними життя втратили ще восьмеро людей. Румунські надзвичайники кажуть, що ця аварія – одна із найкривавіших в історії країни.

      Загалом у двох автомобілях було 17 людей. 7 вижили, але усі отримали важкі травми. Про це розповіли у виданні Euronews.

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      Наразі відомо, що вісім із десяти загиблих, а також і семеро травмованих – працівники румунської мережі супермаркетів Mega Image, які прямували на роботу в Бухарест. Про це, разом із висловленням співчуття, повідомила сама компанія у фейсбуці.

      Румунія
      Аварія в Румунії / Фото ISU Ialomita

      За даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, країна має найвищий рівень смертельних ДТП серед усіх членів ЄС. Зокрема, у 2018 році фіксували 96 аварій зі смертями на мільйон мешканців. Середній показник по Євросоюзу – 49.

      Аварія 5 жовтня – одна з найкривавіших в історії Румунії: дивіться відео румунських надзвичайників

      Самі румуни, пише видання Newsbook, вкрай незадоволені дорогами в країні. Населення Румунії – 20 мільйонів людей, але при цьому країна має лише 800 кілометрів автомагістралей. Сусідня Угорщина має доріг удвічі більше, хоча за розміром удвічі менша.

      Тим часом аварію з 10 загиблими прокоментував президент Румунії Клаус Йоганніс: "Мені дуже шкода жертв. Відсутність інфраструктури вбиває".

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      В Україні також нещодавно, наприкінці вересня, трапилися схожі трагічні аварії. 23 числа поблизу Одеси автоцистерна зіткнулася з переповненим автобусом. 22 вересня у Житомирській області на трасі Київ – Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався в автобус. В обох автокатастрофи загинули по 9 людей.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Румунія Жертви Постраждалі Аварії та ДТП
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