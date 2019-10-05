Одно из самых кровавых ДТП в истории Румынии, много жертв: детали, фото, видео

Примерно в 5 утра 5 октября возле поселка Балачу на востоке Румынии грузовик столкнулся с микроавтобусом. Водители обоих авто погибли, а вместе с ними жизнь потеряли еще восемь человек. Румынские чрезвычайники говорят, что эта авария – одна из самых кровавых в истории страны.

Всего в двух автомобилях было 17 человек. 7 выжили, но получили тяжелые травмы. Об этом рассказали в издании Euronews.

Читайте также: Маршрутка, игнорируя светофор, сбила ребенка на переходе: видео 18+ из Киева

Известно, что восемь из десяти погибших, а также семеро травмированных – работники румынской сети супермаркетов Mega Image, которые направлялись на работу в Бухарест. Об этом, вместе с выражением соболезнования, сообщила сама компания в Фейсбуке.



Авария в Румынии / Фото ISU Ialomita

По данным Министерства внутренних дел Румынии, страна имеет самый высокий уровень смертельных ДТП среди всех членов ЕС. В частности, в 2018 году фиксировали 96 аварий со смертями на миллион жителей. Средний показатель по Евросоюзу – 49.

Авария 5 октября – одна из самых кровавых в истории Румынии: смотрите видео румынских чрезвычайников

Сами румыны, пишет издание Newsbook, крайне недовольны дорогами в стране. Население Румынии – 20 миллионов людей, но при этом страна имеет лишь 800 километров автомагистралей. В соседней Венгрии дорог вдвое больше, хотя по размеру она в два раза меньше.

Тем временем аварию с 10 погибшими прокомментировал президент Румынии Клаус Йоханнис: "Мне очень жаль жертв. Отсутствие инфраструктуры убивает".

Читайте также: Грузовик с маршруткой столкнулись подо Львовом: много пострадавших

В Украине также недавно, в конце сентября, случились похожие трагические аварии. 23 числа вблизи Одессы автоцистерна столкнулась с переполненным автобусом. 22 сентября в Житомирской области на трассе Киев – Чоп водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. В обоих автокатастрофах погибли по 9 человек.