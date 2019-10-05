23:14
5 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, сегодня
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, сегодня
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Одно из самых кровавых ДТП в истории Румынии, много жертв: детали, фото, видео

      162 Читати новину українською
      В аварии в Румынии погибли 10 человек
      В аварии в Румынии погибли 10 человек / ISU Ialomita

      Примерно в 5 утра 5 октября возле поселка Балачу на востоке Румынии грузовик столкнулся с микроавтобусом. Водители обоих авто погибли, а вместе с ними жизнь потеряли еще восемь человек. Румынские чрезвычайники говорят, что эта авария – одна из самых кровавых в истории страны.

      Всего в двух автомобилях было 17 человек. 7 выжили, но получили тяжелые травмы. Об этом рассказали в издании Euronews.

      Читайте также: Маршрутка, игнорируя светофор, сбила ребенка на переходе: видео 18+ из Киева

      Известно, что восемь из десяти погибших, а также семеро травмированных – работники румынской сети супермаркетов Mega Image, которые направлялись на работу в Бухарест. Об этом, вместе с выражением соболезнования, сообщила сама компания в Фейсбуке.

      Румунія
      Авария в Румынии / Фото ISU Ialomita

      По данным Министерства внутренних дел Румынии, страна имеет самый высокий уровень смертельных ДТП среди всех членов ЕС. В частности, в 2018 году фиксировали 96 аварий со смертями на миллион жителей. Средний показатель по Евросоюзу – 49.

      Авария 5 октября – одна из самых кровавых в истории Румынии: смотрите видео румынских чрезвычайников

      Сами румыны, пишет издание Newsbook, крайне недовольны дорогами в стране. Население Румынии – 20 миллионов людей, но при этом страна имеет лишь 800 километров автомагистралей. В соседней Венгрии дорог вдвое больше, хотя по размеру она в два раза меньше.

      Тем временем аварию с 10 погибшими прокомментировал президент Румынии Клаус Йоханнис: "Мне очень жаль жертв. Отсутствие инфраструктуры убивает".

      Читайте также: Грузовик с маршруткой столкнулись подо Львовом: много пострадавших

      В Украине также недавно, в конце сентября, случились похожие трагические аварии. 23 числа вблизи Одессы автоцистерна столкнулась с переполненным автобусом. 22 сентября в Житомирской области на трассе Киев – Чоп водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. В обоих автокатастрофах погибли по 9 человек.

      blog_ava
      Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
      сегодня
      3963
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Аварии и ДТП Постраждалі Жертвы Румыния
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите
      сегодня , 22:45 Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите
      73
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      сегодня , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 517
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      сегодня , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 273
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      сегодня , 19:01 Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      Ірина Кошанська 6738
      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      сегодня , 19:00 Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      Повернись живим 1960
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук