Одрі Хепберн, Софі Лорен, Анджеліна Джолі: експерти склали рейтинг найкрасивіших брюнеток

Американський глянцевий журнал Vogue склав рейтинг найкрасивіших брюнеток, в який ввійшли знамениті красуні 20 і 21 століття.

Всього у список потрапили 39 брюнеток, пише Vogue. Серед найпривабливіших знаменитостей 20 століття рейтинг очолили колишня перша леді США Жаклін Кеннеді, британська актриса Одрі Хепберн, "королева Голлівуду" Елізабет Тейлор, американська співачка і поетеса Патті Сміт і нікарагуанська актриса Бьянка Джаггер, також засновниця модного дому "Chanel" Коко Шанель.

Читайте також: П’ять секретів ідеального стилю Одрі Хепберн

Звання найкрасивішої брюнетки 21 століття отримали американські співачки Селена Гомес і Ріанна, індійська актриса і модель Пріянка Чопра, іспанська кіноактриса Пенелопа Крус і американська актриса Анджеліна Джолі.

Крім того, у список потрапили такі зірки як Міранда Керр, Сінді Кроуфорд, Жизель Бюндхен, Беверлі Джонсон, Кіра Найтлі, Наомі Кемпбелл, Вайнона Райдер, Фріда Кало та інші.