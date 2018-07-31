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Одрі Хепберн, Софі Лорен, Анджеліна Джолі: експерти склали рейтинг найкрасивіших брюнеток

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Рейтинг найкрасивіших брюнеток
Рейтинг найкрасивіших брюнеток / Колаж 24 канал

Американський глянцевий журнал Vogue склав рейтинг найкрасивіших брюнеток, в який ввійшли знамениті красуні 20 і 21 століття.

Всього у список потрапили 39 брюнеток, пише Vogue. Серед найпривабливіших знаменитостей 20 століття рейтинг очолили колишня перша леді США Жаклін Кеннеді, британська актриса Одрі Хепберн, "королева Голлівуду" Елізабет Тейлор, американська співачка і поетеса Патті Сміт і нікарагуанська актриса Бьянка Джаггер, також засновниця модного дому "Chanel" Коко Шанель.

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Звання найкрасивішої брюнетки 21 століття отримали американські співачки Селена Гомес і Ріанна, індійська актриса і модель Пріянка Чопра, іспанська кіноактриса Пенелопа Крус і американська актриса Анджеліна Джолі.

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Крім того, у список потрапили такі зірки як Міранда Керр, Сінді Кроуфорд, Жизель Бюндхен, Беверлі Джонсон, Кіра Найтлі, Наомі Кемпбелл, Вайнона Райдер, Фріда Кало та інші.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Наомі Кемпбелл Селена Гомес Ріанна Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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