Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав владу України допомогти повернути на батьківщину майже 100 українських жінок і дітей з сирійського табору біженців Ель-Холл. В Офісі Президента на прохання відреагували: попрохали представників Меджлісу не квапити їх у цьому питанні та "не політизувати роботу розвідки".

Про це мовиться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Офісу Президента.

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Повернення українців з Сирії та прохання Меджлісу: що відомо

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 1 жовтня закликав Офіс Президента допомогти повернути на батьківщину майже сотню українських жінок і дітей із сирійського табору для біженців Аль-Хол.

За його даними, починаючи з серпня 2019 року робота з евакуації українців із Сирії уповільнилася, а потім взагалі зупинилася.

Чубаров зазначив, що станом на травень 2019 року був список з 72 осіб, з яких 43 – це були неповнолітні діти.

Що відповіли Чубарову в Офісі Президента

На Банковій повідомили, що питанням повернення українських громадян з гарячої точки займаються представники української розвідки, спеціальних і дипломатичної служб. Зокрема, вони проводять низку негласних заходів для пошуку безпечних шляхів евакуації.

"Питання про повернення людей саме з тієї зони конфлікту не можна зводити до простих медійних "емоційних образів про жінок і дітей". Кожен із дорослих людей, що перебували в тому регіоні на територіях, так чи інакше контрольованих ІДІЛ, має певну особисту історію. Яку потрібно досконало вивчити", – зауважили в Зеленського.

В ОП вважають, що розголошення Меджлісом інформації щодо присутності у Сирії українських біженців, більшість з яких є вихідцями з анексованого Росією Криму, може призвести до "утисків, затримань з боку спеціальних органів РФ їхніх близьких та осіб, з якими вони контактували в Криму".

Водночас в ОП звинуватили представників Меджлісу у використанні питання біженців у Сирії в своїх політичних цілях.

Закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів. З іншого боку, все ж таки очікуємо від Меджлісу конкретної роботи у тих питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції,

– різко відповіли в Офісі Президента.

Там також натякнули, що Меджліс має проявити більшу активність у створенні міжнародної платформи для обговорення питання деокупації Криму.

"Це справді той напрямок, який потребує максимальної активності саме представників Меджлісу… Не потрібно інформаційно спекулювати на дуже складних безпекових глобальних питаннях, використовуючи для цього певну політичну гостроту виборчого періоду", – додали на Банковій.

Після такої різкої відповіді з боку ОП на фейсбук-сторінці Чубарова з’явився такий допис:

Сьогодні з кабінетів деяких українських політиків щодо кримськотатарського народу потягнуло затхлістю часів "повідомлень ТАРС" 80-х років.

Зверніть увагу! Згідно з даними ООН, у таборі Аль-Хол на північному сході Сирії перебувають понад 70 тисяч осіб, зокрема 40 тисяч дітей з 60 країн світу.