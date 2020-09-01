Міністр оборони Естонії Юрі Луйк прокоментував роль Кремля у низці глобальних проблем, зокрема конфліктах у Лівії, Сирії та в Україні. На його думку, Росія "не є частиною рішення, але завжди є частиною проблеми".

Росія – частина проблеми: заява Естонії

Відповідні слова Луйк виголосив у коментарі німецькому виданню Spiegel. Так естонський міністр відповів на ремарку журналіста про те, що перед ЄС у взаєминах із Росією постає дилема: проти неї, з одного боку, запровадили санкції, з іншого – вона є необхідною як партнер.

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Часто кажуть про те, що нам є потрібною Росія, але це не означає, що Росія якимсь чином буде нам конструктивно допомагати. Наприклад, подивимося на конфлікти у Лівії та Сирії чи анексію Криму: там Росія жодним чином не є частиною рішення, а завжди є частиною проблеми,

– заявив Луйк.

Водночас міністр оборони Естонії висловив переконання, що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоїть Кремль.

Також він надав про:

вбивство громадянина Грузії у берлінському парку в 2019 році.

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"ЄС має чітко засудити дії російської влади та вимагати незалежного розслідування. Останніми роками ми бачили подібні інциденти знову і знову, і всі вони відбуваються за однаковою схемою", – підкреслив Луйк.