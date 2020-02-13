Офіс генпрокурора відкрив справу проти ексзаступника Матіоса: у чому його звинувачують
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Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу проти колишнього першого заступника головного військового прокурора Володимира Жербицького. Прокурор нібито отримав родовище мінеральної води від оточення Юрія Бойка.
Провадження відкрито на підставі інформації у ЗМІ. Розслідування справи доручили НАБУ. Про це мовиться на сайті Офісу генпрокурора.
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У чому звинувачують Володимира Жербицького
- Мовиться про публікацію журналістів "Наші гроші. Львів". Вони повідомили, що Жербицький став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", що належав людям з оточення нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка. Прокурор перед цим розслідував причетність Бойка до угод олігарха-втікача Сергія Курченка зі скрапленим газом.
- Головою наглядової ради "Трускавецькурорту" є Павло Якубенко, а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу" та очолював ДК "Газ України". Також до наглядової ради "Трускавецькурорту" входить Вадим Український – віцепрезидент "Енергоатому". Він раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу" та радником міністра Юрія Бойка.
- За інформацією ексдепутата Сергія Лещенка, у Генеральній прокуратурі ще у 2015 році підготували клопотання про зняття недоторканності з Юрія Бойка. Він підозрювався в тому, що на посаді міністра сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств.
- Заява до парламенту не була передана, а у 2016 році Військова прокуратура заявила, що Бойко допитаний у справі Курченка як свідок. Для притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності забракло доказів.
- ГПУ тоді повідомляла, що схема зі зрідженим газом завдала державі збитки на суму понад 2 мільярди гривень.
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