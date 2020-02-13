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      Офіс генпрокурора відкрив справу проти ексзаступника Матіоса: у чому його звинувачують

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      Володимир Жербицький / скріншот з відео

      Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу проти колишнього першого заступника головного військового прокурора Володимира Жербицького. Прокурор нібито отримав родовище мінеральної води від оточення Юрія Бойка.

      Провадження відкрито на підставі інформації у ЗМІ. Розслідування справи доручили НАБУ. Про це мовиться на сайті Офісу генпрокурора.

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      У чому звинувачують Володимира Жербицького

      • Мовиться про публікацію журналістів "Наші гроші. Львів". Вони повідомили, що Жербицький став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", що належав людям з оточення нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка. Прокурор перед цим розслідував причетність Бойка до угод олігарха-втікача Сергія Курченка зі скрапленим газом.
      • Головою наглядової ради "Трускавецькурорту" є Павло Якубенко, а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу" та очолював ДК "Газ України". Також до наглядової ради "Трускавецькурорту" входить Вадим Український – віцепрезидент "Енергоатому". Він раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу" та радником міністра Юрія Бойка.
      • За інформацією ексдепутата Сергія Лещенка, у Генеральній прокуратурі ще у 2015 році підготували клопотання про зняття недоторканності з Юрія Бойка. Він підозрювався в тому, що на посаді міністра сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств.
      • Заява до парламенту не була передана, а у 2016 році Військова прокуратура заявила, що Бойко допитаний у справі Курченка як свідок. Для притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності забракло доказів.
      • ГПУ тоді повідомляла, що схема зі зрідженим газом завдала державі збитки на суму понад 2 мільярди гривень.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Сергій Курченко Корупція Анатолій Матіос Офіс генпрокурора Юрій Бойко Новини політики
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