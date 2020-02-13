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      Офис генпрокурора открыл дело против экс-заместителя Матиоса: в чем его обвиняют

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      Владимир Жербицкий / скриншот из видео

      Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против бывшего первого заместителя главного военного прокурора Владимира Жербицкого. Прокурор якобы получил месторождение минеральной воды от окружения Юрия Бойко.

      Производство открыто на основании информации в СМИ. Расследование дела поручено НАБУ. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

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      В чем обвиняют Владимира Жербицкого

      • Говорится о публикации журналистов "Наши деньги. Львов". Они сообщили, что Жербицкий стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко. Прокурор перед этим расследовал причастность Бойко к сделкам беглого олигарха Сергея Курченко со сжиженным газом.
      • Главой наблюдательного совета "Трускавецкурорта" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, ранее работавший заместителем главы правления "Нафтогаза" и возглавлял ДК "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорта" входит Вадим Украинский – вице-президент "Энергоатома". Он ранее работал заместителем главы правления "Нафтогаза" и советником министра Юрия Бойко.
      • По информации экс-депутата Сергея Лещенко, в Генеральной прокуратуре еще в 2015 году подготовили ходатайство о снятии неприкосновенности с Юрия Бойко. Он подозревался в том, что в качестве министра способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.
      • Заявление в парламент не было передано, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения экс-министра топлива и энергетики к ответственности не хватило доказательств.
      • ГПУ тогда сообщала, что схема со сжиженным газом нанесла государству ущерб на сумму более 2 миллиардов гривен. 
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Курченко Коррупция Анатолий Матиос Офис генпрокурора Юрий Бойко
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