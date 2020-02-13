Офис генпрокурора открыл дело против экс-заместителя Матиоса: в чем его обвиняют

Производство открыто на основании информации в СМИ. Расследование дела поручено НАБУ. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора .

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против бывшего первого заместителя главного военного прокурора Владимира Жербицкого. Прокурор якобы получил месторождение минеральной воды от окружения Юрия Бойко.

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