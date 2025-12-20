Офіцерів 125-ої ОВМБр відправили у піхоту в район Куп'янська: у чому причина
- Офіцерів 125-ї бригади перевели в піхоту на Куп'янський напрямок для виконання бойових завдань.
- У піхоту направили офіцерів, які недбало ставилися до служби.
Частину офіцерів 125-ї окремої важкої механізованої бригади Третього армійського корпусу направили до піхоти на Куп'янський напрямок. Комбриг пояснив: це потрібно для того, аби вони могли проявити себе в реальних бойових умовах.
Призначений у жовтні командиром 125-ї окремої важкої механізованої бригади Володимир Фокін розповів про перші кроки на новій посаді. Передусім він узявся за перевірку офіцерського складу на компетентність, передає 24 Канал.
Чому офіцерів 125-ої бригади перевели у піхоту?
Упродовж місяця командування оцінювало рівень знань дисципліну, ініціативність та готовність офіцерів вдосконалюватися.
Після повторної перевірки з деяких офіцерів, які не показали належного рівня відповідальності, недбало ставилися до своїх обов'язків, сформували відповідні дозори і направили до піхоти в район Куп'янська для виконання бойових завдань.
За словами Фокіна, таке рішення ухвалили через складну ситуацію на фронті, низький моральний стан солдатів і необхідність посилити оборону, а також щоб офіцери мали змогу проявити себе у реальних бойових умовах.
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що сьогодні командири відповідають за життя своїх підлеглих і повинні усвідомлювати наслідки неправильних рішень. Він підкреслив, що перевірка офіцерів та залучення їх до реальної бойової діяльності є необхідними умовами як для професійного розвитку, так і для виживання підрозділу.
- Зауважимо, що звітуючи про рішення відправити некомпентних офіцерів у піхоту, Фокін зазначив, що "не міг стояти осторонь жахливих подій, які спіткали підрозділ у минулому".
- Нагадаємо, що восени родичі військових 125-ї важкої механізованої бригади протягом кількох тижнів намагалися дізнатися про їхню долю. Після завдання біля Полтавки та Ольгівського на Запорізькому напрямку кілька десяток захисників припинили виходити на зв'язок. Командування бригади підтвердило втрати лише наприкінці жовтня, зазначивши, що їхні підрозділи були підпорядковані іншим бригадам.
- На початку вересня 24 військових з ремонтного батальйону 125 окремої важкої механізованої бригади оголосили про намір піти у СЗЧ через наказ командування про переведення їх у штурмовий підрозділ. Після того, як інцидент набув розголосу, командування спершу скасувало наказ про переведення. Але за кілька тижнів солдати опинилися на бойових завданнях – їх відправили на Куп'янськ копати окопи та прокладати колючий дріт, хоча фактично вони потрапили під вогонь і зазнали втрат. Військові пояснюють, що батальйон був переформатований і залишився без бойової техніки, а командування залучає їх до завдань, для яких вони не підготовлені. Командування бригади заявило у коментарі hromadske, що залучення рембату до бойових завдань пов'язане з реформуванням бригади та нестачею особового складу.