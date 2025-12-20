Офіцерів 125-ої ОВМБр відправили у піхоту в район Куп'янська: у чому причина

Частину офіцерів 125-ї окремої важкої механізованої бригади Третього армійського корпусу направили до піхоти на Куп'янський напрямок. Комбриг пояснив: це потрібно для того, аби вони могли проявити себе в реальних бойових умовах.

Призначений у жовтні командиром 125-ї окремої важкої механізованої бригади Володимир Фокін розповів про перші кроки на новій посаді. Передусім він узявся за перевірку офіцерського складу на компетентність, передає 24 Канал.

Чому офіцерів 125-ої бригади перевели у піхоту?

Упродовж місяця командування оцінювало рівень знань дисципліну, ініціативність та готовність офіцерів вдосконалюватися.

Після повторної перевірки з деяких офіцерів, які не показали належного рівня відповідальності, недбало ставилися до своїх обов'язків, сформували відповідні дозори і направили до піхоти в район Куп'янська для виконання бойових завдань.

За словами Фокіна, таке рішення ухвалили через складну ситуацію на фронті, низький моральний стан солдатів і необхідність посилити оборону, а також щоб офіцери мали змогу проявити себе у реальних бойових умовах.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що сьогодні командири відповідають за життя своїх підлеглих і повинні усвідомлювати наслідки неправильних рішень. Він підкреслив, що перевірка офіцерів та залучення їх до реальної бойової діяльності є необхідними умовами як для професійного розвитку, так і для виживання підрозділу.