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      Офшорні схеми та санкції РНБО: що завадило Гетманцеву потрапити до Верховного суду

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      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 5.ua

      Однією з причин винесення висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду була названа участь в офшорних схемах.

      Голова профільного податкового комітету Данило Гетманцев, будучи юристом за освітою, у 2017-му прагнув потрапити до Верховного суду. Але його кандидатура не пройшла перевірку Громадською радою доброчесності.

      Причини винесення висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Данила Гетманцева критеріям доброчесності та професійної етики:

      – участь в офшорних схемах,

      – санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти компанії, у якій він був корпоративним власником;

      – тривала співпраця з Володимиром Сівковичем, який вважається одним із організаторів побиття студентів в ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності;

      – підозра в ухилянні від сплати податків.

      "Сівкович був співробітником радянських і, швидше за все, російських спецслужб. Тому той, хто з ним працював, це не прикрашає його біографію", – пояснює політолог Олександр Палій.

      Пізніше Данило Гетманцев надав свої пояснення щодо зауважень Громадської ради.

      "З наявних в моєму суддівському досьє матеріалів видно, що дохід в TOB "Юрімекс" не є моїм єдиним джерелом прибутку. У сукупності виходить сума, яка дозволяє покривати мої побутові потреби. Окрім того, у мене була досить успішна кар'єра в TOB "М.С.Л.", де я пройшов шлях від помічника юриста до першого віцепрезидента компанії. Я звільнився з MCJI в 2011 році, але після цього у мене лишились значні заощадження", – пояснював Гетманцев щодо висновку Громадської ради доброчесності.

      Громадська рада врахувала пояснення і свій висновок скасувала. Але суддею Верховного суду юрист так і не став. Пішов вище – опікуватись переформатуванням бізнес-середовища країни.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики РНБО Верховний суд України
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