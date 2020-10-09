Підприємства компанії залишилися без енергоносіїв.

Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" зупинила виробництво через накопичення боргів перед постачальниками: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат виявився знеструмлений, на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті закінчилося дизпаливо.

Про це повідомив член профспілки гірничо-металургійного комплексу (ПГМК) Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК) Олександр Лапуда, передає Мінпром.

Вчора нам відключили електроенергію. Повністю знеструмлено кар'єр, гідротранспорт і оборотний цикл водопостачання. Зупинено виробництво,

– сказав він.

За словами начальника одного з відділів на Іршанському ГЗК, на підприємстві закінчилося дизпаливо і комбінат перестав перевозити концентрати на збагачення, "допрацьовує склади". Робочих зміни також перестали завозити в кар'єр.

"Чому керівництво не може налагодити нормально роботу, запитайте в офісі", – сказав він.

У ВГМК теж закінчився бензин. Крім цього, в ОГХК вчасно не виплатили зарплати. Працівники підприємства кажуть, що це не поодинокий випадок у 2020: виплату зарплат затримували вже тричі в цьому році – 7 липня, 7 вересня і 7 жовтня.

Як повідомлялося, 2 жовтня Фонд держмайна звільнив т.в.о. голову правління ОГХК Пітера Девіса за "недотримання умов трудового контракту". Звільнений пояснив своє відсторонення тим, що виявив в ОГХК корупційні схеми з відвантаженнями фірмам Віталія Кучука і звільнив відповідальних за цей напрямок заступників – Тетяну Гогенко, Артура Сомова і Юрія Кияшко.

Зараз ОГХК тимчасово керує призначений ФДМ Артур Сомов. З початку 2020 року ОГХК керує вже четвертий топменеджер вищої ланки. Компанії бізнесмена Віталія Кучука – "Керамплюс", MCD, IMMCO, – займаються відвантаженням основної продукції ОГХК з червня цього року.

У першому півріччі 2020 року ОГХК знизила виторг від реалізації продукції на 22% до 1,549 млрд гривень у порівнянні з 2019. Згідно з планами уряду, компанія підлягає приватизації у 2020 році.