"Чорний день" руської авіації, гуманітарна підступність окупантів і розгром в Усть-Лузі: огляд подій війни 11 листопада

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 11 листопада 2026 року у викладенні аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали нічні удари Росії по українській енергетиці, масована атака України на порт Усть-Луга, втрати росіянами гелікоптера Ка-52, перші очікувані поставки Gripen для України, розбір ситуації на Лиманському напрямку, бої біля Костянтинівки, дані зі злитого російського реєстру втрат і свіжі деталі про обстановку в Олешках з черговими доказами нелюдської підступності росіян.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди з аналізом головних подій війни за 11.11.2026 – на 24 Каналі.

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Російський терор проти енергетики

Цієї ночі росіяни завдали нових масованих ударів по українській енергетиці. Прем'єр-міністр України Корецький заявив, що шість великих електропідстанцій було атаковано на території України цієї ночі. Це Вінниччина, Кіровоградська область, Житомирська, Черкаська та Рівненська області. Пошкоджено також лінії електропередач різного класу напруги.

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У Кривому Розі через удар по підприємству теплопостачання виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Це велика проблема. Там зараз тривають ремонтні роботи, але справді значна частина Кривого Рогу була без світла і зараз без тепла залишається.

Також були удари по залізниці з боку росіян на Дніпропетровщині і в Житомирській області.

фото – ДСНС

Також під ударами був Харків. Росіяни ракетного удару завдали по місту. Якісь гаражі теж потрапили під удари російських ракет. Відразу два райони міста опинилися під ракетними обстрілами — це Індустріальний і Салтівський райони Харкова.

Також росіяни завдали комбінованого удару по Одещині. Окупанти використали 12 крилатих ракет або ракет-дронів, "Бандероль" S8000. Деякі вдалося перехопити.

Також було застосовано шість планерувальних бомб з реактивними двигунами, три крилаті ракети Х-59/69, запущені з літаків, і понад п'ять дронів "Герань" різної модифікації — як класичних, так і швидкісних.

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Що було уражено або що було цілями атаки:

один з автомобільних мостів у Маяках;

міст через затоку;

електричну підстанцію на 330 кВ в Арцизі;

підстанцію Подільська в північній частині Одещини.

Тобто били не тільки по мостах, а й по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити цю частину регіону без світла.

Принаймні чотири крилаті ракети "Бандероль" було збито, одна з бомб не влучила в ціль і впала в Чорне море. Також дві "Бандеролі" залетіли в Молдову.

Удар України по Усть-Лузі та російський хаос у ППО

Україна відповідала на терор ударами по російських об'єктах, які забезпечують Путіна грошима. Горить Усть-Луга — великий порт, важливий і для російського воєнного експорту, і для імпорту, і зрештою для нафтового енергетичного експорту.

Українські дрони долетіли успішно, далекобійні, і уразили в кількох місцях цей великий порт на Балтійському узбережжі Росії.

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Пожежа в російському порту Усть-Луга / фото – Exilenova+

Раніше цей порт регулярно атакували, потім була певна пауза, а зараз бачимо, що удари відновилися. Дронів було дуже багато — понад 150 безпілотників, як заявила російська сторона. Частину з них, можливо, росіяни збили, але багато що, бачимо, влучило в ціль, і порт горить. Як він горить із космосу, теж було видно.

Дані сервісу NASA FIRMS показують ступінь ураження термінала, який там розташований, і взагалі портової інфраструктури. Пожежа вдень ще поширилася, тому будемо чекати уточнень щодо того, наскільки цей порт ушкоджений і вигорів.

Але це ще не все.

"Чорний" день для російської авіації

Росіяни захопилися збиванням українських дронів, що підняли армійську авіацію, гелікоптери, і ще й стріляли по цих же гелікоптерах із наземних засобів ППО. І в такий спосіб, у цьому хаосі, росіяни збили свій гелікоптер Ка-52.

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Першим про втрату борта з екіпажем цього гелікоптера написав російський Z-пропагандист і блогер Fighterbomber, він же Ілля Туманов. Він опублікував допис із датою на чорному тлі й підписом: "Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого... вечного полета"… до Кобзона.

Потім з'явився ще один допис від російських Z-канальників, уже з ілюстрацією Ка-52. Тобто робимо припущення, що саме такий борт росіяни збили.

Ясно, що могли збити й інший гелікоптер, але в цьому випадку є зображення Ка-52, тож цей "небесний алігатор" очевидно був знищений дружнім вогнем над Ленінградською областю.

Пізніше пішло ниття, що взагалі було втрачено три екіпажі. І це прямо "бінго", але варто дочекатися підтверджень.

"Чорний день" російської авіації в скрінах:

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Gripen для України – коли чекати

Стало відомо, що Україна отримає поповнення до нашої військової авіації. Йдеться про винищувачі Gripen, які надійдуть уже на початку наступного року. Про це заявив президент Зеленський, перебуваючи в Копенгагені на зустрічі із нашими північноєвропейськими партнерами.

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Там, зокрема, були представники Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії й Ісландії. І власне Зеленський повідомив, що вже в лютому 2027-го мають надійти перші Gripen для України.

Шведські винищувачі Gripen надзвичайно маневрені, компактні літаки і потрібні Україні для боротьби з ворожими повітряними загрозами. Важливо, щоб ще й ракети до них були в достатній кількості, зокрема модифікації "повітря-повітря".

Ситуація на Лиманському напрямку

Інформація про те, що відбувається на Лиманщині останнім часом, різниться, оскільки українська сторона продовжує тут активну операцію в долині річки Жеребець, і війська 3-го армійського корпусу ведуть бої з росіянами. По цій лінії приблизно точаться бої по обидва береги Жеребця в різних районах.

DeepState дає одну картину ситуації на цьому напрямку, а росіяни мають свою версію. Цікаво звернути увагу на дописи "Рибаря" – одного з найбільш популярних російських Z-каналів.

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Скріншот карти DeepState

З поправкою на вітер потрібно все коментувати, тому що пропагандист явно деякі речі не повідомляє або пом'якшує. Але навіть він дає дуже песимістичну для росіян картину по Лиману та стверджує, що ініціативою володіє українська сторона. Окупанти лише намагаються просто вирівняти й покращити становище.

Росіяни у своїх зведеннях малюють зону активних боїв теж у долині річки Жеребець і зазначають, що бої точаться по лінії Ямполівка — Зарічне, зокрема на північний схід від Лимана.

Зацитую допис пропагандиста "Рибаря":

Що відбувається з наступом Збройних сил України на Лиманському напрямку? Цей наступ далекий від завершення, але змінив свій курс на тлі відносної стабілізації ситуації на Жеребці. Бої південніше міста і на стику зі Слов'янським напрямком набувають дедалі більшого значення.

Йдеться про район Ямполя, Закітного, Діброви, Озерного — на південний схід від Лимана. Вздовж лінії Зарічне — Ямполівка тривають бої за підходи до Лимана. Українські формування намагаються відтиснути російські підрозділи і зменшити той плацдарм, який росіяни отримують.

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Також у Лимані тривають сутички з російськими групами, які намагаються відновити раніше втрачені позиції. Наявність бійців у певних районах не можна прирівнювати до стабільного контролю над містом.

Тобто росіяни все ще наполягають, що якісь їхні групи є в самому Лимані, але це очевидно незначна присутність. Південний сектор тісно пов'язаний зі Слов'янським напрямком, і дії українських операторів дронів у цій зоні впливають на позиції російських підрозділів одразу на двох суміжних напрямках.

Тож відносне покращення ситуації на Жеребці не вирішує проблеми південніше Лимана — визнають росіяни. Збереження російських позицій на підходах до Лимана і тривалі бої в місті означають, що ситуацію тут не можна вважати стабільною для жодної зі сторін. Активність Збройних сил України в суміжних лісах підтримує загрозу подальшого погіршення ситуації для російської сторони.

Коротше кажучи, стримано й сухо, але росіяни визнають, що у них біля Лимана і на північний схід від Слов'янська ситуація не дуже. Ініціативу перехопила українська сторона.

Знищення інфраструктури російського терору

У районі Донецького летовища було виявлено таке місце запуску ворожих безпілотників, і по ньому відпрацювали українські військові безпілотниками FP-1, FP-2.

Було знищено один із майданчиків запуску російських безпілотників. Як повідомили бійці 412-ї окремої бригади СБС Nemesis, ворожих дронів над українськими містами тепер має ставати менше.

Сили оборони не лише перехоплюють вже запущені безпілотники, але й б'ють по інфраструктурі, з якої ці дрони ворог запускає.

На відео — ураження ворожого дронопорту в Донецькому аеропорту засобами middle strike:

Там росіяни вже набудували укриттів, ангарів, де зберігають і засоби запуску, і самі дрони. Доводиться ці гнізда постійно розбивати. Донецький аеропорт давно використовується росіянами як місце запуску дронів.

Костянтинівка: українські контратаки

Росіяни зміцнили своє становище в південній частині Костянтинівки. Це район біля Іванопілля.

Водночас треба сказати, що в самій Костянтинівці зберігаються і українські позиції. Зокрема, вони точно зберігаються у північнішій частині міста, де росіяни продовжують бити дронами та артилерією по позиціях.

Тобто Костянтинівку ворог і далі до кінця не контролює.

З'явилося повідомлення, що українські війська проводять тут контратаки, але деталі ми не можемо зараз розголошувати.

Скріншот карти DeepState

За Костянтинівкою ще бої йдуть, і то доволі активні. Українські військові намагаються тут покращити своє становище.

Олешки після перемир'я

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю "Українській правді" повідомив, що росіяни в ході перемир'я в районі Олешок нещодавно повернули собі ті позиції, раніше втрачені, з яких їх вибивали цілий рік.

Прокудін заявив, що росіяни використали час перемир'я дуже ефективно: провели ротацію особового складу, відновили повністю знищені позиції, забезпечили себе продуктами, генераторами, пальним і так далі.

Коротше кажучи, росіяни суттєво посилили свої позиції в Олешках.

Той же Прокудін повідомив, що ще перед перемир'ям росіяни намагалися форсувати Дніпро на човнах і гідроциклах для "флаговтика" поблизу Херсона, і їх постійно знищували. Очевидно, таких випадків зараз може стати більше.

А ще ворог діє під прикриттям цивільних, адже приблизно 1300 цивільних в Олешках залишаються до сьогоднішнього дня. І це, знову ж таки, люди в плачевному становищі. Не всі захотіли виїхати з Олешок.

Огляд подій війни 11 листопада – дивіться відео: