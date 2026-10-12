Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 12 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Штангрета.

Головні теми випуску за 12.10:

енергетичне перемир'я, яке існує лише в голові Дональда Трампа;

катастрофічні втрати росіян;

аналіз ситуації на ключових ділянках фронту — від Добропілля та Костянтинівки до Куп’янська, Гуляйполя й Слов'янська.

Текстова версія огляду подій війни та аналіз карти бойових дій за 12 жовтня – на 24 Каналі.

Енергетичне перемир'я Шредінгера

Дональд Трамп у себе в соцмережі Truth Social ("Правда" – 24 Канал) заявив нібито про згоду Росії та України на енергетичне перемир'я, але вже за годину стало зрозуміло, що ані в Києві, ані в Москві про це нічого не чули.

Той самий допис Трампа:

Втім, президент Зеленський заявив, що Україна погоджується на ініціативу Трампа, але Кремль це перемир'я фактично відкинув і заявив, що нічого про нього не знає, хоча контакти тривають.

Трамп хотів би зупинити удари по російських НПЗ, бо саме вони завдають Росії найболючіших втрат (від початку операції з російською нафтопереробкою було виведено з ладу 51% нафтопереробних потужностей Росії). Інше його, схоже, не обходить. Тому він почав тиснути та шантажувати, але тільки Україну. Як повідомляє CNN, США попередили Україну, що можуть припинити передачу розвідданих і постачання зброї, якщо Київ не припинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії.

12 жовтня росіяни офіційно відкинули ідею про перемир'я, заявивши, що не хочуть давати Україні передишки. Таким чином, ідея Трампа померла, навіть не народившись. Але той точно щось вигадає, щоб не звинувачувати в цьому Росію.

Втрати російської армії та ситуація на фронті

Видання Bloomberg, маючи за джерело високопоставленого військового чиновника НАТО, оприлюднило дані про втрати росіян за вересень 2026 року.

Повідомляється, що Росія втратила за минулий місяць в Україні понад 50 тисяч осіб, з них до 28 тисяч загинули. Важливо, що втрати окупантів значно перевищують втрати українських сил.

Дивуватися цим насправді страшним цифрам вже не варто – російське командування кидає війська просто в зони ураження, насичені дронами, мінами, артилерією та іншими засобами оборони, що лише збільшує втрати.

Щоб ця статистика стала реальністю та подекуди буденністю – важко, але дуже ефективно працюють Сили безпілотних систем. Вони вже уразили понад 100 тисяч цілей з початку року, включно з особовим складом. Інші українські підрозділи також успішно стримують атаки противника. І так потроху і формується статистика.

Добропільський напрямок: хвиля атак і тактика інфільтрації

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу тут було 36 атак. Росіяни намагалися просунутися в бік Білозерського, Чернігівки, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Никонорівки, Шевченка, Сергіївки, Світлої Василівки та Новогришиного.

Географія боїв дуже широка, а росіяни намагаються просочуватися там, де бачать слабкі місця в обороні. Це тактика інфільтрації, яка не нова, але створює багато проблем: українським бійцям доводиться проводити зачистки, шукати ворожі групи в тилу або в сірій зоні та знищувати їх.

Костянтинівка: тиск на фланги і спроба відрізати місто

Путін колись давно вже заявляв про повне взяття Костянтинівки, але минуло вже майже пів року з часу того стендапу, а бої тривають.

Ворог тепер активніше працює по флангах — у бік Миколаївки, Осикового та Олексієво-Дружківки, намагаючись зімкнути підрозділи й відрізати українські сили в районі Костянтинівки.

Ситуація в районі Костянтинівки / Скріншот карти DeepState

На цьому напрямку за добу загарбники провели 32 штурми — у районі самої Костянтинівки, у бік Новоселівки, Осикового, Миколаївки, Торецького, Володимирівки, Маяка та Грузького.

Окремо увага – на Миколаївці, Подільському та Новодмитрівці на східному фланзі. Ситуація на цій ділянці може не повністю збігатися з мапою Deep State, бо там інформацію оновлюють обережно, з огляду на динаміку боїв і необхідність підтверджень від підрозділів.

Скріншот карти DeepState

Слов'янський напрямок, Олександрівка і операція "Вівальді"

На Слов’янському напрямку триває боротьба за позиції в "сірій зоні", ситуація нестабільна і потребує уточнення. Відомо про удари по позиціях західніше Калинівки та спроби ворога знову зайти в район Олександрівки.

На окремих позиціях противник уже закріпився і утримує присутність, тоді як з українського боку є локальні проникнення, але поки вони епізодичні.

Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку зменшила тиск на українських бійців у районі Слов'янська, бо вдалося зрізати значний шмат території, яку контролював ворог.

Третій армійський корпус завдає ударів по тиловій логістиці ворога інколи на відстані до сотні кілометрів, а це обмежує підвезення їжі, води, пального, знижує ефективність дронів, РЛС і систем РЕБ у росіян.

Куп'янський напрямок і проблеми російського угруповання

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб витіснити українських бійців із лівого берега Осколу.

Росіяни кидають у бій малопідготовлених мобілізованих, які через 2 – 3 тижні після підписання контракту потрапляють на перший штурм. Також там є спецпризначенці, яких бережуть, бо їх залишилося мало. Крім того, росіяни використовують велику кількість іноземних найманців, серед яких були люди з Південної Африки та країн Близького Сходу.

На цій ділянці фронту дуже активно триває логістична війна: і українські сили, і окупанти працюють дронами по трасах та дорогах на під'їзді до позицій.

Скріншот карти DeepState

На північ від Куп'янська українські бійці працюють у напрямку Масютівки та Дворічної, зачищають сектори та відтіснили ворога на значний відтинок. Це не дає росіянам можливості посилити тиск на сам Куп'янськ.

На лівому березі бої залишаються інтенсивними, ворог намагається дістатися Куп'янська-Вузлового, а район Курилівки залишається зоною активних бойових дій, але всі спроби витіснення українських сил наразі безуспішні.

Північні кордони, КАБи та загальна оцінка фронту

На Харківщині та Сумщині постійно з'являються й зникають невеликі червоні зони. Це схоже на тактику ворога стягувати українські сили з пріоритетних напрямків і не давати зосередити більші ресурси на Донбасі.

Великою проблемою залишаються КАБи. У Міноборони України днями обіцяли комплексну боротьбу з ними, а пріоритетом є ураження носіїв російської авіації та аеродромної інфраструктури.

Для ефективної протидії потрібні західні літаки та озброєння класу "повітря – повітря", адже КАБи продовжують тероризувати прифронтові громади й великі міста, зокрема Херсон, Суми та Запоріжжя.

Гуляйпільський і Оріхівський напрямки, операції в Криму

Для росіян Гуляйпільський напрямок зараз стає пріоритетним: туди підтягують резерви, намагаються залучати ефективні підрозділи і роблять ставку на просування ближче до Запоріжжя.

Певні просування на Гуляйпільському відтинку були, але зараз ситуація виглядає стабілізованою.

При цьому на Олександрівському напрямку українські бійці рухаються вперед, а це може дуже допомогти стабілізації на Гуляйпільському відтинку.

Скріншот карти DeepState

Робота по Криму триває постійно, Україна приділяє велику увагу дронам, middle strike і deep strike.

Нині Міноборони активно працює над масштабуванням засобів middle strike на рівень корпусів, щоб системно бити по екіпажах БПЛА, пунктах управління, логістиці, ППО, РЛС, РЕБ та інших важливих цілях у глибині противника.

Економічний ефект deep strike і удари по російській інфраструктурі

Україна нині активно проводить операції з дальніх уражень в Росії.

З 8 жовтня почалися удари по дата-центрах. Нагадаємо, росіяни першими били по українських дата-центрах, але не були готові до ударів у відповідь, зокрема до пожеж у дата-центрах "Яндекса".

До речі, після цього в соцмережах стало менше ненависті та провокацій, зокрема зменшилася активність ботів. Наприклад, "чомусь" стихли акаунти, які розпалювали ворожнечу між поляками та українцями.

Неочевидні, але дуже корисні для світу наслідки українських далекобійних ударів / Скріншот

Крім "Яндекса", отримали і безпосередні виконавці терору. Відомо про ураження восьми пускових установок протягом вересня та початку жовтня. З них три були знищені, п'ять — пошкоджені. Саме з них Росія запускала балістичні удари по Україні.

Ще ефективніше Україна могла б діяти, якби мала можливість використовувати Starlink на території Росії, адже тоді можна було б у режимі реального часу відстежувати ці установки й бити по них.

Огляд подій війни за 12 жовтня 2026 року від Андрія Штангрета – дивіться відео: