Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 26 листопада 2026 від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали репресії в Росії проти вищого командування, можливий дебют української балістики по російській цілі та застосування лазерів проти реактивних "шахедів", оптимістичні повідомлення з фронту та аналіз ситуації на основних напрямках бойовиї дій.

Текстова версія огляду подій війни від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

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Удари по Росії: тримаємо темп

Далекобійні удари по Росії не припиняються. Цієї ночі Росія знову била по Україні: був приліт у висотку в Харкові, удари балістикою по Києву, проблеми з електропостачанням у кількох містах.

У відповідь Україна атакувала російську інфраструктуру. Під ударом опинилася лінійно-виробничо-диспетчерська станція "Транснефть Урал" у Башкортостані.

Також було атаковано "Невинномиський Азот" — велике хімічне підприємство, яке виробляє компоненти для російської вибухівки. Поруч уразили і ГРЕС, яка живить цей завод електроенергією.

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Вже три дні горить Новошахтинське НПЗ. Росіяни не змогли його загасити, резервуари досі палають. Уражали й інші вузли переробки нафти — там видно і місця прильотів, і ушкодження.

Нові технології на службі Сил оборони

Україна першою в історії збила російський реактивний дрон бойовим лазером.

Лазер проти "Герані" – дивіться відео:

Про це першим повідомив радник президента з питань інновацій і технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Система називається "Блиск". Це українська лазерна ППО. Її принцип роботи такий: промінь перегріває дрон, у нього відмовляє начинка, і він падає.

Поки рано говорити про серійне виробництво. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичну інфраструктуру. Але сам факт бойового застосування — важливий.

У цьому проєкті беруть участь українські компанії, а держава підтримує такі ініціативи. Це може дати життєздатне й масштабоване рішення для ППО.

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Удар українською балістикою по Росії

Ймовірно, компанія Fire Point застосувала українську балістичну ракету.

Напередодні вона опублікувала допис про те, що потрібно для створення власної балістики, а також аудіо, на якому чути, ймовірно, запуски, влучання і радісні коментарі людей, причетних до запуску.

Інтрига від Fire Point:

Поки це лише натяки й неофіційна інформація, але можна припустити, що українська балістична атака справді відбулася.

Паралельно з'явилося повідомлення про ураження командного пункту першої ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії РФ у районі Таганрога. Імовірно, це сталося в ніч на 25 листопада.

Можливо, по окупантам прилетіла нова українська балістика. Але почекаємо підтверджень.

Російська авіація, Керченський міст і арешт генерала Грехова

Росіяни пропустили серію українських далекобійних ударів по аеродромах. У Саваслейці були удари по російській авіації, і Генштаб повідомляє про пошкодження щонайменше чотирьох бортів.

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Мова, зокрема, про МіГ-31 і Су-34.

"Бдищ" від Генштабу

Про втрати російської авіації писав і російський блогер Ілля Туманов, відомий як "Файтербомбер". Він визнав, що значна частина втрат російської авіації припадає на ураження на землі. За його ж оцінкою, 40% — це удари по авіації на землі, 30% — аварії, 10% — friendly fire, 20% — робота ППО противника.

На тлі цих успіхів у Росії заарештували генерал-полковника Юрія Грехова, заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ з озброєння. Його звинувачують у хабарництві в особливо великих розмірах.

Російські блогери пов’язують це затримання з провалами ВКС РФ, зокрема із нездатністю захистити Керченський міст і з численними втратами російської авіації в тилу.

Кадрові зміни в українському війську

В українському війську теж відбулися важливі кадрові зміни. До Міністерства оборони повертається генерал-лейтенант Євген Мойсюк, а також призначено заступником міністра оборони героя України майора Валерія Пойду.

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Мойсюк відповідатиме за стратегічний розвиток спроможностей сил оборони, планування з урахуванням бойового досвіду та координацію взаємодії Міноборони з парламентом і урядом.

Валерій Пойда — фахівець із протиповітряної оборони, який захищав українське небо на різних напрямках. Це дуже позитивні призначення, які добре оцінюють військові.

Ще одне важливе призначення — Богдан Кротевич став командиром 42-ї окремої бригади морської піхоти.

Богдан Кротевич очолить 42-у ОБрМП / фото – "Азов"

Він колишній начальник штабу бригади "Азов", учасник оборони Маріуполя, людина, яка пройшла російський полон і після повернення активно висловлювалася про проблеми в армії.

Військові дають йому дуже високу оцінку як офіцеру, який добре планує операції, аналізує ситуацію і працює з особовим складом.

Слобожанщина: Лиман, Борова, Куп'янськ

Якщо з району Куп'янська новини не дуже добрі, то там знову активізувалися росіяни. У самому Куп'янську ворушиться російська піхота, просочуючись берегами Осколу.

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Також росіяни постійно відправляють піхотні групи на Куп'янськ-Вузловий. Тривають активні бої навколо Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового. Плацдарм тут під загрозою.

Південніше, де зона відповідальності третього армійського корпусу та угруповання військ "Центр", відбуваються протилежні речі. Українські війська тут контратакують.

На межі Луганської і Харківської областей українські сили атакують у напрямку Вишневого, Лозової, Богуславки, Джерельного і Райгородки. Це верхній відрізок русла Жеребця.

Скриншот карти DeepState

Російський Z-канал "Рибар" теж визнає, що тут ідуть українські контратаки. Те саме показують і західні осінтери. Фактично йдеться про поступове звільнення Луганщини.

На напрямку біля Лимана, нижче по течії Жеребця, також тривають активні дії. Українські війська зберігають ініціативу, у тому числі на лівому березі Жеребця.

Метою є закріпитися і відтиснути росіян далі на схід — до дороги між Сватовим і Кремінною. Бої вже йдуть у районі Тернів, Ямполівки, Твердохлібового, Діброви.

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Росіяни після двох років боїв можуть втрачати ті рубежі, які захопили раніше. У них критично бракує особового складу, бо резерви перекидають на інші, більш гарячі ділянки.

Краматорський і Добропільський напрямки

Біля Слов'янська і Краматорська ситуація інша: тут уже більше рівновага, але росіяни намагаються працювати КАБами і дронами по українській логістиці.

Зокрема, в районі Михайлівки і Маячки було зруйновано переправу через річку. Очевидці кажуть, що після ударів КАБами проїзд став неактуальним, дороги фактично розбиті.

Це ускладнює пересування українських військ, резервів і постачання на Краматорському напрямку.

На Добропільському напрямку росіяни намагалися атакувати бронетехнікою в районі Новогришиного і Добропілля.

Штурм відбили бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади разом із суміжними підрозділами. Росіяни використали БМП-1 і БТР-82, перевозили 11 штурмовиків, сподіваючись на погану погоду.

Відбиття російського механізованого штурму – дивіться відео:

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Але рух колони виявили завчасно, по ній вдарили дронами, одна з машин підірвалася на мінному загородженні, а піхоту, що вижила, добили українські оператори БПЛА.

Це типова для району Добропілля картина: тут найбільше російських штурмів і дуже високі втрати ворога.

Новопавлівський і Олександрівський напрямки: є просування

На Новопавлівському напрямку теж є активні дії українських сил. Раніше повідомлялося про звільнення села Філія, а далі українські війська пішли на південь у районі Дачного.

Крім того, з кількох джерел надходять повідомлення, що ЗСУ ведуть наступальні або контрнаступальні дії на лівому фланзі біля Новопавлівки — атакують у Горіховому, Котлярівці, Богданівці, Преображенці.

Поки що треба бути обережними з точними формулюваннями, але очевидно, що українські війська перехопили ініціативу і намагаються звільняти ці села.

Олександрівський напрямок: просування на схід і південь

На Олександрівському напрямку західні осінтери повідомляють про активні бойові дії в районі долини річки Мокрі Яли.

Ідеться про звільнення Комарівки, Федорівки, бої за Веселе і Дніпроенергію. За даними аналітиків, український контрнаступ під Комаром не зупинився навіть попри перші снігопади.

Скриншот карти DeepState

Українські штурмові групи просуваються на схід у напрямку Богатиря, наближаючись до нього з кількох векторів уздовж річки Вовча. Інші підрозділи тиснуть на південь уздовж Мокрих Ялів у напрямку Великої Новосілки.

Це одночасні наступальні дії на схід і південь, де активно задіяні десантно-штурмові підрозділи.

Гуляйпільський напрямок

На Гуляйпільському напрямку росіяни зберігають ініціативу і теж намагаються атакувати бронетехнікою.

Механізований штурм ворога був зафіксований у районі північніше залізничного — це район Гіркого, Староукраїнки, Верхньої Терси.

Бійці 225-го окремого штурмового полку разом із 5-ою штурмовою бригадою, 154-ою механізованою і підрозділами СБС відбили цей штурм і зірвали спробу росіян прорватися.

Росіяни використовували обварені, додатково захищені бронемашини з десантом, але українські дрони їх уразили. Отже, й на цьому напрямку ворога зупинили.

Огляд подій війни за 26 листопада 2026-го від Андрія Дрозди – дивіться відео: