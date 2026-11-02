Евакуація з Олешок та відновлення ударів по руськім НПЗ: огляд подій війни за 2 листопада

Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 2 листопада від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами огляду стали: евакуація українців з Олешок та підступність росіян, які намагалися під прикриттям гуманітарної операції покращити своє становище, масштабні удари по нафтовій інфраструктурі Росії та аналіз боїв на найбільш активних ділянках фронту – Куп'янському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках.

Текстова версія огляду подій війни за 2.11.2026 – на 24 Каналі.

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Далекобійні удари по російській інфраструктурі

Починаємо з огляду далекобійних ударів. Перш за все — про атаку українських безпілотників по виробничо-диспетчерській лінійній станції "Самара" в Самарській області РФ.

Удар стався приблизно опівночі. Повітряну небезпеку в регіоні оголосили о 23:20 за київським часом. На опублікованому фото видно масштабну пожежу на великій лінійно-виробничо-диспетчерській станції.

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Це великий вузол системи "Транснефть", де здійснюють зберігання, приймання, змішування та перекачування сирої нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших регіонів Росії. Тут нафту змішують, зокрема, для формування сорту Urals, який Росія експортує.

"Двіжуху" замовляли?:

Атака по цій станції не перша. Після удару об'єкт горить і частково виведений з ладу. Також згадується нещодавній удар по нафтопереробному заводу в Кстово Нижньогородської області, після якого в регіоні Росії обмежили продаж бензину до 40 літрів в одні руки.

Україна відновлює удари по НПЗ після приблизно десятиденної перерви.

Далі — ще одне фото, цього разу з Луганська. Йдеться про будівлю "Лугакому" — телефонної компанії, яку окупанти привласнили та використовували як телекомунікаційну інфраструктуру для військових цілей, зокрема для зв’язку та інтернету.

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"Лугаком" – все / фото – соцмережі

Це вже друге ураження об’єктів цього "Лугакому" за короткий період. Масштабні вибухи в Луганську відбулися в ніч на 2 листопада, а до того удар був 21 жовтня.

На Луганщині продовжуються удари по російських складах із боєприпасами, що пов'язано з боями на Лиманському та Краматорському напрямках.

Російські дрони стали ще небезпечнішими

Росіяни збільшили дальність дрона "Гербера-2" до 100 кілометрів. Раніше його використовували переважно для розвідки та для перевантаження української ППО.

Це був доволі дешевий дрон, але тепер його модернізують, роблять дорожчим і далекобійнішим.

За даними ГУР, оновлена "Гербера-2" має довжину фюзеляжу 2,6 метра, розмах крил 3 метри, бак на 63 літри пального та максимальну швидкість 200 км/год.

Це не швидкісний дрон, але він може долати велику відстань і маневрувати. Виробництво таких апаратів росіяни планують масштабувати на "Алабузі" — там, де також збирають "Шахеди" та інші безпілотники.

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Оновлена "Гербера-2" – покращений засіб російського терору:

Дрон містить багато іноземних комплектуючих: вісім компонентів китайського виробництва, чотири американського, три ірландського, три швейцарського, один з Тайваню, один з Нідерландів. Це ще раз показує, як Росія продовжує обходити санкції.

Куп'янський напрямок: просочування малих груп і удари дронами

На Куп'янському напрямку росіяни зазнали значних втрат північніше Куп'янська під час операції "Велес" українського корпусу "Хартія".

Детально про бойові дії під землею як новий вид еволюції війни – читайте у великому матеріалі 24 Каналу.

На відрізку між Радьківкою і Голубівкою українські війська провели зачистку лісових масивів. Також був здійснений підземний рейд через труби газопроводу. Там було знищено близько сотні росіян і ще близько 30 взято в полон.

Усе це робиться для того, щоб убезпечити територію від інфільтрації росіян уздовж річки Оскіл і не допустити їхнього просочування в Куп'янськ.

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Попри це, за останні місяці окремі російські групи все ж просочилися в Куп'янськ. Їх виявляють навіть у південних районах багатоповерхової забудови, зокрема в мікрорайоні Ювілейний, який на мапі DeepState позначено як зону українського контролю.

41-ша Окрема механізована бригада та її Батальйон безпілотних систем показали цікаві кадри. На них видно ураження дроном російської групи, що сховалася серед руїн дев'ятиповерхівки на південній околиці Куп’янська.

Росіяни вночі подавали сигнали ліхтариком, щоб покликати підкріплення. Ці сигнали помітили українські військові й завдали удару дроном. Це підтверджує, що окремі групи росіян дійсно тихцем просочуються в місто, ймовірно, навіть форсують Оскіл і заходять із лівобережжя.

Окупанти – ліхтарики: дивіться відео:

Основні ділянки активності противника — мікрорайон Стадіонна площа в Куп'янську та "Ювілейний". Там неодноразово фіксували ураження противника українськими силами. Поточна обстановка суттєво не змінилася: ворог продовжує з'являтися в районі багатоповерхової забудови, намагається закріпитися, облаштовує тимчасові позиції та шукає укриття.

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Наразі немає ознак масштабної системної зачистки міста — коли противника послідовно вибивають із будівлі за будівлею і перевіряють квартал за кварталом. Натомість ворог лишається розпорошеним по різних частинах міста, а окремі групи продовжують проникати в нові ділянки.

Росіян у Куп'янську відносно небагато, це окремі розрізнені невеликі групи. Тому українське командування поки не бачить нагальної потреби перекидати туди додаткові сили для нової масштабної зачистки міста.

Краматорський напрямок і загроза для міста

Далі — Донеччина і Краматорський напрямок. Тут тривають дуже затяті бої по обидва фланги фактично від траси "Слов'янськ – Бахмут".

Ключовий відрізок зараз — район сіл Малинівка, Тихонівка, Васютинське, куди росіяни намагалися проникнути, а також виступ на захід від села Маркове. Білокузьминівку росіяни не раз штурмували, але закріпитися там їм не вдалося.

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У самому Краматорську є суттєві проблеми з логістикою. Противник дронами продовжує активно контролювати переміщення українських транспортних засобів, має засоби для оперативного виявлення й ураження рухомого транспорту та замаскованих цілей.

Скріншот карти DeepState

Місто під прицілом російських безпілотників. До цього додаються удари КАБами по місту. Сам Краматорськ дедалі більше укріплюють фортифікаціями, колючим дротом та іншими засобами, фактично перетворюючи його на фортецю.

Ворог утримується на відстані приблизно 10 – 15 кілометрів на схід від міста, однак загроза залишається очевидною. Наявність РЕБ сама по собі не гарантує непомітність або захист від виявлення, оскільки росіяни активно використовують і дрони на оптоволокні.

Гуляйпільський напрямок: тактичні просування і "сіра зона"

На Гуляйпільському напрямку DeepState фіксує певні просування росіян у районі залізничного Гуляйпільського. Йдеться не лише про Гуляйполе, а й про населений пункт Гуляйпільське, де тривають активні бої.

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Раніше тут були стабілізаційні дії українських військових біля Новоселівки. Нині ж росіяни активно намагаються пробиватися флангом свого наступу на Оріхів від Гуляйполя.

На мапі за останні тижні з'явилися тактичні зміни — невеликі ділянки, де ворог закріпився. Це наслідки боїв останніх місяців, але не йдеться про багатокілометрове просування.

Втім, наразі немає підстав позначати червоні зони ані в східній частині Воздвижівки, ані тим паче у Верхній Терсі.

Воздвижівка формально лишається під контролем українських сил. Але поруч, у районі річки Солона, росіяни мали просування і закріплення, тож перебувають фактично на підступах до села. Щодо Верхньої Терси, то ворог зайшов на східні околиці, і там зараз "сіра зона" та бої за населений пункт.

Скріншот карти DeepState

Зона стійкого російського контролю впирається в залізничний насип між Верхньою Терсою і Цвітковим.

Щодо Воздвижівки: треба розрізняти безпосередню присутність противника і його закріплення на окремих ділянках. Ворог має точки закріплення по флангах населеного пункту — зокрема в північній лісосмузі та південніше, але це не означає контролю над усією територією.

По Верхній Терсі ситуація інша: присутність ворожих сил у східній частині населеного пункту залишається мінімальною, тому відповідну ділянку коректніше позначати як сіру зону, особливо крайні вулиці та прилеглі фермерські господарства.

Олешки: гуманітарна операція і військовий обман

В Олешках біля Херсона успішно провели гуманітарну евакуацію. Приблизно 750 мешканців захотіли покинути місто, яке опинилося в умовах бойових дій і було відірване від нормального цивільного життя.

Частина людей усе ж залишилася. Їм передали продукти, медикаменти та гуманітарну допомогу.

Але разом із гуманітарною операцією в місто зайшли російські окупанти, які скористалися режимом тиші та закріпилися в Олешках на техніці.

Врятовані мешканці Олешок / фото – 24 Канал

Є докази того, як росіяни використовували евакуацію і гуманітарний коридор у власних воєнних цілях. Журналіст Sky News Азад Сафаров мав ексклюзивний доступ до моніторингу евакуації з неба і бачив, як до, під час і після евакуації росіяни завозили важку техніку в Олешки та сусідні села, підвозили зброю, боєприпаси, людей і їжу, ходили по хатах, шукали підвали для нових позицій, повертали втрачені позиції та замітали сліди, забираючи тіла мирних мешканців із моргу.

На оприлюднених кадрах видно, як вони завозять техніку, бронемашини, РСЗВ, боєприпаси та намагаються окопатися в місті надовго. Вони шукають будинки й підвали для позицій, з яких зможуть вести вогонь по Херсону та правому берегу Херсонщини.

Докази того, що росіяни порушували перемир'я – допис журналіста Sky News Азада Сафарова:

Французька газета Le Monde розповіла, як було організовано евакуацію мирних жителів Олешок. Операцію підготували розвідки України та Росії, але представили її як результат посередництва Меланії Трамп.

За словами співрозмовників газети, Москва довго відмовлялася відкрити гуманітарний коридор, але згодом погодилася на переговори між військовими розвідками двох країн — ГУР і російського ГУ ГШ (колишня ГРУ).

Однак місію вирішили провести публічно під егідою Білого дому і подати як результат посередництва першої леді США, аби створити політичний ефект для Дональда Трампа перед виборами, а Україна не стала цьому перечити.

Абсолютна більшість мешканців Олешок, які евакуювалися, вирушили в Україну. Ті, хто нібито їхав у Росію, насправді теж опинилися на українській території — переважно в Приазов’ї та Криму, де в людей були родичі.

Після припинення режиму тиші, який уже завершився, бойові дії навколо Херсона і в Олешках відновляться з новою силою. Це і є реальність війни — коли росіяни використовують гуманітарну операцію як прикриття для своїх військових цілей.

Огляд подій російсько-української війни за 2 листопада від Андрія Дрозди – дивіться відео: