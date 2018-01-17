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Оголені курсанти в Росії спародіювали відомий кліп: відео 18+

23:37, 17 січня 608 Читать новость на русском
Оголені курсанти в Росії станцювали Satisfaction
Оголені курсанти в Росії станцювали Satisfaction / Комсомольская правда

Відверте відео курсантів Авіаційного інституту з російського Ульянівська: вони зняли пародію на кліп Satisfaction.

Відео злили у соцмережі, де воно набрало неабиякої популярності.

Курсанти у білизні, військових чоботах, кашкетах та підтяжках підмітали, мили вікна і займались буденними справами. При цьому хлопці пританцьовували, копіюючи рухи моделей у кліпі.

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Керівництво вишу не оцінило популярний ролик. Мовляв, хлопці посягнули на святе, а танці голяка у кашкетах цивільної авіації паплюжать інститут. Ректор порівняв своїх студентів із феміністичним панк-рок гуртом Pussy Riot і пообіцяв їх покарати.

Наразі за справу взялася прокуратура, яка проводить розслідування.

Увага! Відео 18+

Теги: Новини Росії Курйозні новини Музика
Джерело: 24 Канал
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