12 червня побили айтішника Артема Ясинського та ще одного чоловіка. Про це потерпілий розповів журналістам через кілька днів.

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Чому він прийшов до депутата

Разом із молодим програмістом на зустріч депутата прийшли ще 14 людей.

Всі вони є інвесторами житлового комплексу "Вежі Фонтана".

Люди хотіли обговорити з народним будівництва, які затягнулися.

Однак їх довго тримали у приймальний, де стояла також озброєна охорона.



Приймальна нардепа Дмитрука в день побиття / Фото Артема Ясинського

Нардеп сказав "розібратись"

Коли один із цих інвесторів вступив у перепалку з Дмитруком, нардеп сказав "розібратися". Тому охоронці вивели його на вулицю й почали там лупцювати.



Тоді за потерпілого вступився молодий програміст. Тому його охорона також почала бити. Зокрема, на відео потрапив момент удару в живіт.

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Як депутат усе пояснив

Потерпілі після побиття викликали поліцію та написали заяву. Тоді правоохоронці почали з'ясовувати обставини.

Народний обранець заявив, що потерпілий у цій ситуації саме він, а не побиті. Це він пояснив тим, що люди нібито накидалися на нього з ножем.

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Одесит написав Володимиру Зеленському

У фейсбук-публікації, де Ясинський розповідає про цю подію, є звернення до президента України. Айтішник написав, що він голосував за "Слугу народу", але не припускав, що доведеться боротись із системою, яку обирав.

Я хочу спокійно жити у своїй країні. А не качати м'язи, вивчати бойові мистецтва, озброюватися і ходити з охороною, щоб відчувати себе в безпеці.

– додав чоловік.

Також він сказав, що може емігрувати. Однак зробить це лише, якщо не доб'ється справедливості.