У неділю, 9 квітня, генерал-полковник Збройних Сил Олександр Сирський опублікував відео, на якому видно українських воїнів на передовій. На ролику можна побачити саме окопи 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Дивіться також РСЗВ "Шквал" – Білорусь лякає новою розробкою: чи краща вона за радянські "Гради"

Справжні Герої

Власне, часом українські захисники змушені пересуватися, перебуваючи майже по коліна у болоті та воді. Однак, попри це, вони знаходять сили та час для того, аби не падати духом та навіть жартувати.

Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!

– написав у підписі до ролика Сирський.

Окрім того, на кадрах видно, що пройтися вздовж рову по багнюці фактично неможливо, оскільки ноги вгрузають ледь не по коліна в болото. До того ж на окремих ділянках, окрім багнюки на дні, зверху по коліна стоїть вода.

Наш командир – "позашляховик",

– чути, як жартує боєць на відео.

Воїни ЗСУ по коліна в багнюці на передовій: дивіться відео Сирського

Яка ситуація на полі бою: головне