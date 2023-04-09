У неділю, 9 квітня, генерал-полковник Збройних Сил Олександр Сирський опублікував відео, на якому видно українських воїнів на передовій. На ролику можна побачити саме окопи 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
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Справжні Герої
Власне, часом українські захисники змушені пересуватися, перебуваючи майже по коліна у болоті та воді. Однак, попри це, вони знаходять сили та час для того, аби не падати духом та навіть жартувати.
Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!
– написав у підписі до ролика Сирський.
Окрім того, на кадрах видно, що пройтися вздовж рову по багнюці фактично неможливо, оскільки ноги вгрузають ледь не по коліна в болото. До того ж на окремих ділянках, окрім багнюки на дні, зверху по коліна стоїть вода.
Наш командир – "позашляховик",
– чути, як жартує боєць на відео.
Воїни ЗСУ по коліна в багнюці на передовій: дивіться відео Сирського
Яка ситуація на полі бою: головне
- Окупанти продовжують обстрілювати українські прифронтові міста, наражаючи на небезпеку життя мирних людей. Разом з тим найгарячішою залишається ситуація на Сході України, а саме таких напрямках як: Лиманський, Авдіївський, Бахмутський та Мар'їнський.
- До речі, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомляв, що зараз ворог має на меті заблокувати Авдіївку. Потрібно йому це для того, аби спробувати захопити Мар'їнку, а потім вийти на Курахове.
- Окрім того, додамо, що у намаганнях зробити неможливе – перемогти ЗСУ – Росія втрачає військових своєї "елітної, другої армії світу". Власне, станом на 9 квітня до Кобзона відправилось 178 150 ворожих бійців. Про це інформували в Генштабі.