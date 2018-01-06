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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Окопні" 12 страв, колядки та "традиція" сепаратистів: як українські бійці святкують Різдво на передовій

20:31, сьогодні 624 Читать новость на русском

Бійці АТО також готуються до Різдва Христового – війна війною, а традиції – традиціями. Навіть попри те, що ворог в сотнях метрів і рідко коли "мовчить".

Хай у мокрих окопах та бетонних бліндажах, але приготування до Святвечора йде своїм неухильним ходом. Сьогодні бійцям підвозять подарунки і в основному це – листівки та ляльки від дітей.

Попри все, бійці розуміють, вони перебувають на передовій і війна буквально за кількасот метрів. Але Різдво, говорять, свято родинне, воно не на столі, а у серці.

Є постріли... І великі приходи зі сторони Авдіївки іноді чуємо. Стріляють. А у нас переважно тихо зараз...
– розповів боєць ЗСУ "Крава".

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Щоб створити атмосферу свята, до бійців аж з самого Львова приїхали студенти-активісти, щоб показати Різдвяну виставу та поспівати колядок. Ці студенти їздять на війну вже кілька років.

Українські бійці не сумніваються, що різдвяну ніч легко можуть спаплюжити ворожі бойовики. Але зі сміхом запевняються, що для терористів це теж щось на кшталт своєрідної традиції. Так би мовити, яка-не-яка – а традиція.

Теги: Новини України АТО Різдво Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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