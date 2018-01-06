"Окопні" 12 страв, колядки та "традиція" сепаратистів: як українські бійці святкують Різдво на передовій

Бійці АТО також готуються до Різдва Христового – війна війною, а традиції – традиціями. Навіть попри те, що ворог в сотнях метрів і рідко коли "мовчить".

Хай у мокрих окопах та бетонних бліндажах, але приготування до Святвечора йде своїм неухильним ходом. Сьогодні бійцям підвозять подарунки і в основному це – листівки та ляльки від дітей.

Попри все, бійці розуміють, вони перебувають на передовій і війна буквально за кількасот метрів. Але Різдво, говорять, свято родинне, воно не на столі, а у серці.

Є постріли... І великі приходи зі сторони Авдіївки іноді чуємо. Стріляють. А у нас переважно тихо зараз...

– розповів боєць ЗСУ "Крава".

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Щоб створити атмосферу свята, до бійців аж з самого Львова приїхали студенти-активісти, щоб показати Різдвяну виставу та поспівати колядок. Ці студенти їздять на війну вже кілька років.

Українські бійці не сумніваються, що різдвяну ніч легко можуть спаплюжити ворожі бойовики. Але зі сміхом запевняються, що для терористів це теж щось на кшталт своєрідної традиції. Так би мовити, яка-не-яка – а традиція.