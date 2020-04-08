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      Окупант гатив на Донбасі і отримав гідну відсіч – ЗСУ підбили протитанковий ракетний комплекс

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      Війна на Донбасі / 24 канал

      На Донбасі за минулу добу, 7 квітня, окупанти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, обійшлося без поранених. Українські військові підбили протитанковий ракетний комплекс окупанта та поранили одного бойовика.

      Бойовики знову гатили із забороненої Мінськом зброї, всі рази – на Луганщині, повідомляють у штабі ООС.

      Важливо До військового шпиталю Києва прибули 18 швидких з пораненими з передової, – Кулеба

      Мінами калібру у 120 міліметри поливали українські позиції на околицях Новотошківського та Новозванівки. А з мінометів 82-го калібру 82 гатили біля Новоолександрівки та Попасної.

      На Донеччині ж застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Гаряче було поблизу Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки. Там, до речі, стріляли і сьогодні, 8 квітня. Також забороненим мінометним вогнем 82-го калібру 82 гатили біля села Павлопіль. Випустили два десятки мін. 

      Всі вогневі провокації було припинено завдяки ЗСУ, внаслідок чого ворог був змушений повернутися до режиму припинення вогню.

      За даними розвідки, за 7 квітня українські бійці поранили одного бойовика та підбили їхній протитанковий ракетний комплекс.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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