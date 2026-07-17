Окупантам наказали посилити удари дронами по цивільній інфраструктурі та транспорту, – ГУР

Підрозділи російських військ отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Який наказ отримали окупанти?

За даними ГУР, російське командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

Виконавцями цих наказів визначили Центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" та зовнішніх пілотів лінійних підрозділів окупаційної армії.

Для пошуку та ураження цілей окупанти планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-Сікер", "Гербера-Сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

У розвідці зазначили, що низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли під час обстрілів росіяни помилково б'ють по своїх. До прикладу, оператори 1427 мотострілецького полку Росії через втрату орієнтування навели "Молнію-2" на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка" в районі населеного пункту Глушкове на Курщині.

Однак дрон не влучив у ціль та здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля.

Водночас подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах держави-агресора нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою Кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України,

– йдеться в повідомленні.