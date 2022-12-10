Міноборони показало, чим займаються окупанти, коли на їхні голови падають міни

Російські загарбники вкотре доводять, що вони не лише не вміють воювати, але й не володіють базовими навичками ведення бою та підтримки один одного.

Підтвердження цьому надало українське Міноборони. Там показали, як окупанти поводяться під час обстрілу їхніх позицій.

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На оприлюднених кадрах видно, що під час обстрілу їхніх позицій, один окупант просто в обличчя б'є свого побратима. Що викликало таку агресію – невідомо. Адже загарбник просто відстрілювався від українських снарядів.

Це доводить, що російська армія – це місце, де навіть від своїх же можна отримати кулак в обличчя.

Бійцям 8 окремого гірсько-штурмового батальйону вдалося зафільмувати те, що в окупаційній армії називають "відчуттям товариського кулака",

– зазначили у Міноборони.

Як окупанти "підтримують" один одного під час обстрілів: дивіться відео

Зауважимо, що кількість "другої армії світу" стрімка зменшується. Станом на 10 грудня українські військові ліквідували 93 760 загарбників. Упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 370 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Крім того, ворог зазнає шалених втрат у техніці, зокрема окупанти вже втратили:

танків – 2 940 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 917 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1 927 (+1) одиниць,

РСЗВ – 397 (+2) одиниць,

засобів ППО – 211 (+0) одиниць,

літаків – 281 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0),

крилатих ракет – 592 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 167 (+3).

До речі, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, що реальні втрати росіян можуть бути набагато суттєвіші.