Проросійські бойовики на Донбасі нарешті розблокували рух у КПВВ "Новотроїцьке". Водночас інший контрольно-пропускний пункт і досі залишається заблокованим. Мовиться про КПВВ "Мар'їнка".

КПВВ "Новотроїцьке" почало працювати 21 серпня. Про це повідомляє ДПСУ.

Важливо Окупанти заблокували роботу КПВВ "Новотроїцьке" на Донбасі

Однак заблокованим з боку окупантів залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка".

Окупанти розблокували рух у КПВВ "Новотроїцьке", станом на 12:00 на тимчасово окуповану територію прослідували п'ять автомобілів та 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено два автомобілі та 14 осіб,

– мовиться у повідомленні.

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Що відомо про КПВВ "Новотроїцьке"