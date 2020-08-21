Окупанти через майже місяць відновили роботу КПВВ "Новотроїцьке" на Донбасі
Проросійські бойовики на Донбасі нарешті розблокували рух у КПВВ "Новотроїцьке". Водночас інший контрольно-пропускний пункт і досі залишається заблокованим. Мовиться про КПВВ "Мар'їнка".
КПВВ "Новотроїцьке" почало працювати 21 серпня. Про це повідомляє ДПСУ.
Важливо Окупанти заблокували роботу КПВВ "Новотроїцьке" на Донбасі
Однак заблокованим з боку окупантів залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка".
Окупанти розблокували рух у КПВВ "Новотроїцьке", станом на 12:00 на тимчасово окуповану територію прослідували п'ять автомобілів та 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено два автомобілі та 14 осіб,
– мовиться у повідомленні.
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Що відомо про КПВВ "Новотроїцьке"
- КПВВ "Новотроїцьке" стало пунктом, де люди були вимушені поневірятися тижнями, бо бойовики не пропускали. 3 серпня окупанти на один день відновили пропуск на КПВВ "Новотроїцьке".
- Зауважимо, що у разі непропуску окупантами громадян, останні при поверненні на контрольовану територію мають в обов'язковому порядку встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію.
- Ті, хто не мають можливості встановити додаток "Дій вдома", за їх згодою направляють на обсервацію у спецзаклади.