Для українців з 1 вересня діятимуть нові правила в'їзду на територію Білорусі. Перетнути кордон можна буде лише за наявності закордонного паспорта.

З початком осені набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України, інформує Держприкордонслужба.

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З 1 вересня запрацює новий порядок виїзду в Білорусь – за наявності закордонного паспорта.

Це поліпшить захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація українців закордонними установами є тривалою і складною,

– заявляють прикордонники.

Натомість у випадку втрати закордонного паспорта процедура є оперативною.

У Держприкордонслужбі прогнозують й інші покращення:

істотне скорочення часу проходження прикордонного контролю громадян. Адже інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

запобігання випадків використання підробок паспортів. До слова, за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад два десятки чужих і понад 1300 недійсних.

Де можна оформити документ в Білорусі

Новий порядок відтермінували до 1 вересня, аби мандрівники мали достатньо часу, аби оформити закордонний документ.

Українці, які проживають у Білорусі можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті.

Громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.

Українці, які проживають в прикордонних районах, зможуть і надалі їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження (для осіб у віці до 18 років).

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Зверніть увагу! Уряд прийняв постанову "Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян" 13 травня 2020 року.