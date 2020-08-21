З 1 вересня у Білорусь можна потрапити лише за закордонним паспортом
Для українців з 1 вересня діятимуть нові правила в'їзду на територію Білорусі. Перетнути кордон можна буде лише за наявності закордонного паспорта.
З початком осені набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України, інформує Держприкордонслужба.
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З 1 вересня запрацює новий порядок виїзду в Білорусь – за наявності закордонного паспорта.
Це поліпшить захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація українців закордонними установами є тривалою і складною,
– заявляють прикордонники.
Натомість у випадку втрати закордонного паспорта процедура є оперативною.
У Держприкордонслужбі прогнозують й інші покращення:
- істотне скорочення часу проходження прикордонного контролю громадян. Адже інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.
- запобігання випадків використання підробок паспортів. До слова, за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад два десятки чужих і понад 1300 недійсних.
Де можна оформити документ в Білорусі
Новий порядок відтермінували до 1 вересня, аби мандрівники мали достатньо часу, аби оформити закордонний документ.
- Українці, які проживають у Білорусі можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті.
- Громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.
Українці, які проживають в прикордонних районах, зможуть і надалі їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження (для осіб у віці до 18 років).
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