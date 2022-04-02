Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російські загарбники 2 квітня завдали удару по Павлоградському району.

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Окупанти обстріляли ракетами залізницю

Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони,

– зазначив Резніченко.

Рух потягів там зупинили. На місці атаки працюють рятувальники, вони гасять пожежу. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Там також виникло займання. Одна людина отримала поранення.

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