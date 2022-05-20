Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заспокоїв, що ніякої загрози немає. Щоправда, він не може сказати, куди саме влучити росіяни.

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Але Кім наголосив на тому, що концентрація аміаку у місті – мінімальна, загрози здоров'ю та життю містян немає.

Ракети потрапили, куди потрапили. Запах аміаку – це поруч озеро є невелике, є запах. Але МНС повідомляють, що все гаразд. Там концентрація мінімальна, нічого страшного не буде, як кажуть мені МНС. Не переживайте, все нормально,

– сказав Віталій Кім.

Ситуація в Миколаєві 20 травня

Між 17:40 – 18:00 місцеві жителі Миколаєва повідомили про сильний вибух. Наразі у небі над містом видніються білі сліди – працює ППО.

Хоч частину ракет збили повітряні сили, зі слів Віталія Кіма можна зрозуміти, що окупанти таки зуміли кудись влучили.

Окрім цього, вдень 20 травня через ворожі обстріли загорівся гараж на території кооперативу у селищі міського типу Первомайське. Площа пожежі сягнула 60 квадратних метрів.

Наголосимо, що на Миколаївщині ще з 13:13 триває повітряна тривога. Закликаємо місцевих жителів не покидати укриття.

Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Останні новини з Миколаєва:

Окупанти стабільно гатять по Миколаївській області. Вони руйнують Миколаїв та його виробничі спроможності. Росіяни гатять по регіону з захопленого села Зеленівка, що на Херсонщині, з реактивних систем залпового вогню типу "Смерч" і "Ураган". Переважно ворог цілить саме в житлову інфраструктуру області.

Зокрема 19 травня росіяни вкотре атакували Миколаївщину системами залпового вогню "Смерч".

У ніч проти 19 травня окупанти обстріляли Інгульську громаду. 12 житлових будинків, у яких мешкають звичайні мирні люди, пошкоджено.

Натомість 18 травня росіяни обстрілювали Широківську громаду. Там пошкодили 7 житлових будинків, ще один зруйновано повністю.

Відомо, що він рук російських окупантів на Миколаївщині вже загинули 96 цивільних людей. Ще понад 480 зазнали поранень. Найчастіше люди помирають саме від використання ворогом заборонених касетних снарядів.

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