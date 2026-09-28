Живий щит з пенсіонерів: окупанти викрали цивільних через газогін під Куп'янськом

Українські військові зафіксували, як росіяни завели групу цивільних в газову трубу під Куп'янськом. Прикриваючись дітьми та літніми людьми, ворог вивів свій підрозділ з-під лінії фронту.

Інцидент зафіксували розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", передає 24 Канал.

Прикривалися цивільними

Як наголосили військові, на відео видно 9 людей, серед яких були стареньк та діти. Поруч з ними йшли чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це окупанти, які намагалися вийти з-під атаки, прикриваючись українцями. Сили оборони не атакували групу, адже там були цивільні.

Там зазначили, що окупанти провели людей через село Голубівка до газогону "Шебелинка – Острогозьк". Їх завели прямо в трубу. Саме цей газогін ворог використовує, аби непомітно перекидати штурмовиків.

Тепер тією самою трубою вони викрадають цивільних. Дітям і літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 кілометрів. Труба виходить у ліс, і звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію. Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру,

– йдеться у повідомленні.

За міжнародним правом росіяни вчинили воєнний злочин. Вони примусово вивозили цивільних з їхньої землі та використовували їх як живий щит. Крім того, самі окупанти також перебували в цивільному одязі.

"У корпусі "Хартія" попереджають: найближчим часом ці кадри можуть з'явитися в російських медіа під назвою "евакуація" або "порятунок мирних жителів" з інтерв'ю місцевих. Насправді ж людей під конвоєм загнали в трубу, а поруч, прикриваючись ними, тікали російські солдати. Українські військові задокументували цей випадок. Матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів", – підкреслили військові.