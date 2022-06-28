Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. На щастя, унаслідок ударів жертв та постраждалих немає.

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Руйнувань унаслідок ударів немає

Максим Марченко не уточнив, скільки саме ракет російські окупанти випустили на Одеську область. Однак голова ОВА розповів, що одну ворожу ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони.

На щастя, руйнувань також вдалося уникнути.

Ворог завдав кілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита підрозділами нашої протиповітряної оборони,

– розповів Марченко.