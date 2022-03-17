Київський напрямок

У небі над Київщиною українські бійці знищили СУ-25 та підбили СУ-35 російських військових.

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Українські артилеристи знищили командний пункт та пункт забезпечення 35-ої армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців ліквідували колону ворожої артилерії, яка обстрілювала мирні міста та села Київської області.

У напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій Збройних сил України проводиться із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

Під Києвом Збройні сили України знищили техніку окупантів. Про це повідомив пресцентр Міністерства оборони України.

На території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують і знешкоджують. Станом на зараз – затримано 105 осіб, підозрюваних у диверсійних діях.

Харківський напрямок

Критичними точками в області залишаються Ізюм, Балаклея, Вовчанськ, Куп'янськ, Липці та Циркуни.

Минулої ночі окупанти провели понад 50 артилерійських обстрілів Харкова, який не мають шансів захопити.

Противник не залишає спроб просунутися на південь від міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу у напрямку Слов'янська. Невдало.

В свою чергу, українські артилеристи знищили батальйонно-тактичну групу окупантів під Харковом. Ця група розділившись під Харковом днями рушила у напрямку Ізюма. Серед знищеної техніки – танки Т72, БТР, БМП3, вантажівки із боєкомплектами та ПММ.

Під час розвідки в районі населеного пункту Слатине бійці 226 батальйону 127 бригади ЗСУ підбили "Урал" окупантів.

У Харківській області ліквідовано російського полковника Ігоря Ніколаєва. Полковник Ігор Ніколаєв, командир 252-го гвардійського мотострілецького полку третьої мотострілецької дивізії, начальник військової частини 91711, що дислокується у Богучарі Воронезької області Росії. Ніколаєв потрапив під артилерійський вогонь ЗСУ під час огляду передових позицій росіян.

Військовослужбовці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта в районі населеного пункту Суха Кам'янка накрили базу ворога нищівним вогнем. Коректування наші оборонці вели за допомогою безпілотника.

Це катастрофа Половини бойового складу авіації Росії вже нема

Засоби протиповітряної оборони ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Момент збиття російського літака зенітною ракетною установкою ППО Збройних сил України потрапив на відео.

Луганський напрямок

Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ під час контрнаступального бою на Луганщині знищили позиції російсько-фашистських загарбників. На цьому напрямку ще з 24 лютого ворог намагався розвинути наступ та відкинути наші війська. Внаслідок умілих дій наші воїни пробили оборону противника.

Під час штурму в районі Попасної противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.

У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне.

Поблизу населеного пункту Смолянинове на Луганщині російська авіація обстріляла позиції своїх же військ.

До двох спалених раніше на Луганщині батарей БМ-21 "Град" артилеристи бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича додали ще два розрахунки. Також цього ж дня влучним артилерійським вогнем двох гармат було знищено артилерійську батарею противника. Згодом був знищений командний пункт рашистів.

Миколаївський напрямок

В Миколаївській області Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським окупантам. Лінію фронту відсунули. За даними розвідки, ворог рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.

Неподалік Миколаєва українські військові знищили розвідувальний гелікоптер Ка-52 окупантів. Відповідне відео оприлюднили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗС України.

Поблизу села Білозірка Миколаївського району Миколаївської області затримали вісьмох військовослужбовців збройних сил РФ. П'ятеро затриманих мали при собі паспорти так званої "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки", троє — паспорти України.Затриманих доставили до управління Служби безпеки України у Миколаївській області.

Донецький напрямок

Вранці 16 березня прикордонники виявили вихід ворожої бронетехніки, яка почала скупчуватися навпроти українських позицій. Після роботи нашої артилерії російські окупанти недорахувалися трьох танків.

У Маріуполі точаться вуличні бої. По інформації голови патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, зранку бої сконцентровані біля Академії поліції (проспект Будівельників).

Чернігівський напрямок

Окупаційні війська Росії вночі, 16 березня, намагалися прорватися до Чернігова в районі Новоселівки. Велися нічні бої. Ворог зазнав значних втрат та відступив.

Сили Протиповітряної оборони збили ворожий літак СУ-34, який бомбив Чернігів.

Українські артилеристи знищили склад боєприпасів і понад 10 паливозаправників російських окупантів.

Російські окупанти на Чернігівщині увірвалися до будинку керівника Ріпкинського районного товариства мисливців Кульгейка Анатолія Івановича. Вони вимагали від нього списки мисливців. У відповідь Анатолій Іванович підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив до пекла кілька фашистів.

Сумський напрямок

16 березня серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з кількох позицій російська армія відступила. Помітні втрати ворог поніс в районі Тростянця – артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

Відомо, що росіяни розмістили свою техніку у місті Тростянець на площі біля залізничного вокзалу. Перед українськими військовими стояло завдання ліквідувати ворожу техніку, при цьому не завдавши значних ушкоджень інфраструктурі міста. Бійці 93-ої ОМБр "Холодний Яр" успішно впоралися із завданням.

У Боромлі українській армії вдалося знищити кілька САУ і "Бук", також істотно пошкоджений великий склад з боєприпасами.

Кілька годин поспіль тривав бій за велику Писарівку.

У багнюці загрузли чотири танки російських окупантів. Усі вони мали зображення двох дубових листів – елітної 4-ої гвардійської танкової Кантемирівської дивізії. Відповідне відео у середу, 16 березня, опублікували на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Наскільки реальний путч у Росії – дивіться відео: