Російська бронемашина затонула у Керченській протоці під час патріотичної акції. Рятувальники встигли евакуювати 5 осіб.

Під час патріотичної акції у Керченській протоці затонула бронемашина. Про це повідомляє Інтерфакс.

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БРДМ-2 рухався першим у колоні, коли вийшов на відрізок із сильною течією. Спочатку транспорт опинився у воді за планом – у межах заходів. Однак далі все пішло не так. Під час форсування одна з машин пішла на дно. Через сильну течію і раптового вітру системи не впоралися з водою.

Рятувальники витягли 5 осіб із транспорту, що пішов під воду. Ніхто не постраждав. Зараз затонулу машину намагаються дістати з дна. Після інциденту маршрут акції довелося поміняти.

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