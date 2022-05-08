Про це 8 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зокрема, хочуть ліквідувати безпілотники Bayraktar.

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Де атакують росіяни

Росіяни прагнуть унеможливити підтримку дій підрозділів з повітря. Це стосується насамперед відповідальності угруповання Об'єднаних сил та Чорноморської операційної зони.

"Ворог наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря", – зазначили у Генштабі.