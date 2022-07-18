Обстріляли його зранку 18 липня. Це не єдиний обстріл міст Донбасу за цей день.

До теми Обстріл Миколаєва вночі: Кім розповів, чи є жертви і куди влучили російські снаряди

Через обстріл росії є загиблі та постраждалі

Снаряд влучив у двоповерхівку, в якій перебували люди, будівля зруйнована.

Рятувальники проводили пошукові роботи й знайшли та вилучили тіла 5 загиблих людей. Також врятували з-під завалу 3 особи, одна з яких ще померла в лікарні.

Роботи з порятунку завершили. Над ліквідацією наслідків працювали 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки, ще один трактор від місцевих органів влади.