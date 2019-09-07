Окупанти обстріляли бійців ЗСУ із забороненої зброї: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська знову грубо зірвали перемир'я та обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. 6 вересня бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, жоден захисник не загинув і не був поранений.

Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС. Це цікаво: Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову" Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Павлополя, Водяного, Лебединського, Гранітного, Красногорівки, Новотроїцького та Оріхового. Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,

– наголосили у штабі. Окупанти не припинили обстріли з початку доби 7 вересня, зокрема і з забороненої зброї. Проросійські бойовики двічі обстріляли українських військових біля Лебединського та Новгородського.

Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу