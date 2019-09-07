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      Окупанти обстріляли бійців ЗСУ із забороненої зброї: де було найгарячіше

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      Бойовики продовжують обстрілювати сили ЗСУ на Донбасі
      Бойовики продовжують обстрілювати сили ЗСУ на Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська знову грубо зірвали перемир'я та обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. 6 вересня бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, жоден захисник не загинув і не був поранений.

      Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Павлополя, Водяного, Лебединського, Гранітного, Красногорівки, Новотроїцького та Оріхового.

      Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,
      – наголосили у штабі.

      Окупанти не припинили обстріли з початку доби 7 вересня, зокрема і з забороненої зброї. Проросійські бойовики двічі обстріляли українських військових біля Лебединського та Новгородського.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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