Окупанти обстріляли бійців ЗСУ із забороненої зброї: де було найгарячіше
Російські окупаційні війська знову грубо зірвали перемир'я та обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. 6 вересня бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, жоден захисник не загинув і не був поранений.
Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС.
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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Павлополя, Водяного, Лебединського, Гранітного, Красногорівки, Новотроїцького та Оріхового.
Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,
– наголосили у штабі.
Окупанти не припинили обстріли з початку доби 7 вересня, зокрема і з забороненої зброї. Проросійські бойовики двічі обстріляли українських військових біля Лебединського та Новгородського.
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