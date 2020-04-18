Окупанти придумали новий податок для жителів Криму: хто платитиме і за що
З 1 липня в окупованому Криму буде введено новий податок. Його оплачуватимуть ті люди, які є самозайнятими.
Податок на професійний дохід будуть сплачувати ті кримчани, у яких немає роботодавця та найманих працівників, і які отримують дохід від своєї діяльності, пише Крим.Реалії. До таких відносяться, наприклад, фрілансери, репетитори, прибиральники тощо.
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Для такої категорії громадян вводиться спеціальний податковий режим, який передбачає, що податкова ставка при отриманні доходу від фізичних осіб становить 4%, від юридичних осіб – 6%, а платити страхові внески не обов'язково.
Таким чином Крим включили в число регіонів, де діє податок на професійний дохід. Загалом в Росії близько 20 мільйонів осіб вважається самозайнятими.
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